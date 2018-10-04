Премьер Косово лоббирует против обмена территориями с Сербией, а президент - за

"Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай посетил с визитом США, чтобы выступить против предложения, выдвинутого президентом его страны", - сообщает журналистка Newsweek Кристина Маза.

Предложение, выдвинутое президентом Косово Хашимом Тачи и его сербским коллегой Александром Вучичем, предполагает обмен частей северного Косово, населенных этническими сербами, на части южной Сербии, населенные этническими албанцами.

"На неделе, когда проходила Генассамблея ООН, Харадинай встретился с высокопоставленными американскими военными, в том числе министром обороны Джеймсом Мэттисом, и членами Конгресса, чтобы попросить их о поддержке в противодействии предложению по обмену землями", - пишет Маза.

"Американские чиновники якобы сказали Харадинаю, что поддерживают продолжение диалога между Косово и Сербией, но не высказали определенного мнения за или против обмена территориями. Советник по национальной безопасности Джон Болтон и посол США в Косово Грег Делави дали понять, что не будут выступать против обмена землями, если Сербия и Косово договорятся", - информирует журналистка.

"Несмотря на очень трагическое прошлое, нам нужно соглашение с Сербией, соглашение юридически обязательного характера. Но территории и границы в нашем регионе никогда не должны подлежать обсуждению - это путь к трагедии, короткий путь, - сказал Newsweek Харадинай. - Существует энтузиазм по поводу идеи о достижении договоренности с Сербией, и мы все это приветствуем, хотим проявить изобретательность и искать способы этого добиться. Но это [предложение] - шаг назад для нашего региона. И тот, кто выступает за эту идею, не уважает Косово и наши достижения. Это угроза миру и стабильности в нашем регионе".

Согласно опросу, проведенному Демократическим институтом Косово, более 75% респондентов против обмена землями. Тем не менее, это предложение, похоже, получает поддержку на Балканах и за их пределами. Помимо Болтона и Делави, ЕС также выказывает признаки того, что может пойти на попятную: Федерика Могерини недавно выступила в защиту прав стран обсуждать эту идею.

"Хуже всего было бы надолго остаться в состоянии неопределенности, - считает бывший министр иностранных дел Косово Петрит Селими. - Хотя взаимно согласованная коррекция границ некоторым кажется рискованным предложением по веским причинам, оставаться в состоянии статус-кво ужасно, это открытое приглашение для внешнего вмешательства, новых инцидентов и конфликта".

Селими указал на то, что Тачи на данный момент, согласно опросам, входит в число политиков, наиболее пользующихся доверием. Но, по словам аналитиков, многие косовары не верят, что Тачи или Сербия преподнесут им хорошую сделку.

"Общественное мнение в основном неоднозначно, потому что все это по-прежнему окутано тайной. Во-первых, есть серьезное недоверие к Тачи и его личным мотивам к вступлению в такие переговоры. Во-вторых, большинство населения на самом деле не верит, что Сербия отдаст территорию. Поэтому они опасаются, что это всего лишь тактическая прелюдия к тому, чтобы узаконить раздел севера: скромный обмен, в котором больше выигрывает Сербия, либо некая территориальная автономия для косовских сербов. Они не верят, что Тачи может получить больше", - сказал политолог из Косово Агон Малики.

"В-третьих, общественное восприятие в Косово также в значительной мере обусловлено расколом между западными партнерами, особенно нежеланием Германии и Великобритании поддержать обмен территориями. Обычно люди более восприимчивы к сигналам из США, но у ключевых кругов есть впечатление, что перемены в американской политике при Трампе временные и что мы должны подождать", - добавил Малики.