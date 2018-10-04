Цунами в Индонезии оставляет нас равнодушными - отсутствие эмпатии становится опасным

Возможно, это инстинктивное желание закрыться от плохого или переизбыток трагедий, о которых сообщают мировые СМИ: цунами в Индонезии унесло жизни более 1,4 тыс. человек - и это оставляет нас равнодушными, констатирует обозреватель немецкой Die Welt Даниэль-Дилан Бёмер.

На сайте Die Welt, пишет журналист, первую новость о мощном землетрясении в Индонезии с последующим цунами кликнули 4 тыс. раз - примерно тысячная доля всех статей, открытых посетителями сайта издания за день. "Когда в понедельник мы сообщили о том, что количество погибших достигло 810 человек, эта новость уже мало кого интересовала", - замечает Бёмер.

Когда писался этот текст, погибших было уже 1,4 тыс. человек - при этом спасатели добрались еще не до всех районов, пострадавших от землетрясения, говорится в статье. "Вполне возможно, жертв будет еще больше - вероятно, более 4 тыс. И тогда количество тех, кто погиб от стихии, превысит количество тех, кто заинтересовался этой трагедией", - пишет автор, признавая между тем, что Die Welt, несомненно, не единственное издание в мире, которое освещает происходящее в Индонезии.

"Но что, если когда-то случится так, что количество погибших превысит количество обративших на это внимание?" - задается вопросом журналист. Тогда это станет угрозой для всех, уверен он. "Для спасательных работ любого вида сложности необходимо в первую очередь внимание к произошедшему, а для внимания - эмпатия".

"Внушающие ужас истории становятся интересными, когда зло исходит, например, от какого-нибудь негодяя (...). Но когда жертвы - это просто жертвы, они чужды нам просто потому, что мы, возможно, никоим образом не хотим себя с ними ассоциировать. Потому что мы не можем встроить их судьбы в свою собственную историю, не усмотрев в этом по непонятным причинам угрозу для самих себя", - рассуждает автор. Отсутствие эмпатии делает глупым точно так же, как страх.

"Глупость состоит в предположении, что ничего нельзя изменить. Да, землетрясение в море предотвратить нельзя. Но электронные системы в состоянии об этом предупредить - если они, как произошло в Индонезии, не разрушены или не украдены", - говорится далее.

Там, где есть возможности для иного исхода, нет ничего такого, что невозможно изменить. "Поэтому мы не должны бояться того, что нам кажется неизбежным", - считает Бёмер.

"Бежать от землетрясения - это наш инстинкт. А для того, чтобы страх нас не парализовал, мы становимся бесчувственными. Но когда мы перестаем сопереживать, мы перестаем хотеть что-то делать. И вот в этом кроется самая серьезная опасность", - резюмирует журналист.