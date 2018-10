4 октября 2018 г. Майкл Бирнбаум | The Washington Post Российская стратегия влияния, которое обходится недорого, успешно применяется в Сербии "У сербского президента Александра Вучича был восторженный вид, когда он вприпрыжку шел по аэродрому, чтобы принять новоприбывший подарок Кремля: истребители, произведенные в советские времена; по российским меркам - техника, от которой пора избавляться, но для балканского союзника, у которого мало своих самолетов, - сокровище", - пишет журналист The Washington Post Майкл Бирнбаум. "Неважно, что к подаренной полудюжине "Миг-29" прилагались большие расходы на необходимый ремонт: 209 млн долларов, выплачиваемые России. Сербский президент расхвалил российского президента Путина", - пишет издание. "Дарение этих истребителей - характерная черта российской стратегии в Сербии, а также во многих других странах мира. Кремль выстроил методичную, но недорогую кампанию влияния, которая приносит быстрорастущие дивиденды. Такой экономный подход помогает понять, как страна с хромающей экономикой - страна, которую президент Обама как-то презрительно назвал "региональной державой" - может оказывать диспропорционально большое влияние и ставить в тупик своих противников", - полагает автор. По мнению издания, Россия и Запад ведут напряженную битву, стремясь привлечь Сербию каждый на свою сторону. "Запад тратит гораздо больше денег - например, Европа - до 11,8 млрд долларов в 2016 году, если собрать воедино помощь, инвестиции и торговлю, но присутствие России проникает гораздо глубже. Во всех сферах жизни в Сербии Кремль умело находит способы завоевывать друзей и обретать хорошую репутацию по дешевке. И, апеллируя к рядовым сербам, он укрепился в Сербии гораздо крепче, чем если бы вел кампанию исключительно среди сербского руководства", - говорится в статье. "В крикливых сербских таблоидах и в эфире предостаточно лестных описаний России благодаря сербскоязычным бюллетеням российского государственного информагентства "Спутник", которое открылось в Белграде в 2015 году", - пишет автор. "Это не иностранное вмешательство. Мы не считаем российскую точку зрения иностранной", - сказал Никола Врзич, ведущий радиопередачи на "Спутнике" и редактор пророссийского еженедельника Pecat. "В редакции журнала стены заполнены портретами, с которых сердито смотрит Путин", - повествует издание. "Когда у вас западная точка зрения, вот иностранное вмешательство", - сказал Врзич. "Согласно соцопросам, многие сербы ошибочно считают, что Россия - крупнейший партнер их страны в торговле, зарубежной помощи и военном сотрудничестве", - пишет автор. "Москва уже заручилась обещанием Сербии, что та не будет стремиться к вступлению в НАТО и присоединяться к санкциям ЕС, наложенным на Россию. Многие западные официальные лица думают, что Москва намерена вообще покончить с мечтами Сербии о членстве в ЕС", - пишет газета. Издание утверждает: "Потенциальные возможности для вредоносных действий России расширились после того, как в августе Вучич и президент Косово Тачи дали понять, что готовы к нормализации отношений. Два лидера работали над соглашением, которое, возможно, будет включать в себя обмен землями и признание Сербией Косово". Урегулирование разногласий - предварительное условие вступления в ЕС Сербии и Косово. "Но сохранение раздоров выгодно России, и, хотя Москва сказала, что открыта к идее некого соглашения, официальные лица, близкие к президенту Сербии, опасаются, что Кремль попытается все испортить. Российский посол в Сербии в сентябре явно поманил сербов "пряником", подтвердив, что осенью этого года Путин посетит Белград, а также упомянул о добавочном соблазне - "сотнях" российских правительственных чиновников и бизнесменов", - пишет издание. Внимание аналитиков привлек Российско-сербский гуманитарный центр в городе Ниш. "Этот финансируемый Россией центр, построенный в 2012 году, служит базой спасательных операций", - пишет автор. "Однако официальные лица европейских стран и США утверждают, что этот центр, расположенный всего лишь в 75 милях от "Кэмп Бондстил" - основной базы НАТО в Косово, - может быть аванпостом для сбора разведданных или превратиться в таковой, если Сербия удовлетворит просьбу Кремля и предоставит дипломатический статус его российским сотрудникам. Россия отметает обвинения", - пишет автор. Сотрудник МЧС РФ Виктор Гулевич, руководящий центром в Нише, сказал, что центр хочет получить дипломатический статус для своих работников, дабы увеличить свой бюджет за счет экономии на налогах и ввозных пошлинах. "Официальные лица, близкие к Вучичу, говорят, что если их вынудят уступить России по вопросу о статусе центра, перед ними может захлопнуться дверь в ЕС", - говорится в статье. "Другие усилия по обретению влияния, не требующие крупных издержек, совершаются через опосредованные силы России", - пишет автор. Саша Савич руководит "Сербскими ночными волками" - ответвлением российского клуба байкеров, который пользуется поддержкой Кремля. Издание также описывает "военизированный молодежный лагерь" на западе Сербии. "Организаторы - сербская ассоциация ветеранов войны и российская ENOT Corp., которая хвалится тем, что воевала бок о бок с пророссийскими сепаратистами на Восточной Украине, - сказали местным СМИ, что в августе лагерь посетил российский военный атташе, а российское посольство в Сербии приготовило "подарки" детям. Сербские официальные лица закрыли лагерь", - говорится в статье. "Очень трудно достучаться до чувств и эмоций людей, - сказал в интервью Вучич. - Но даже когда мы обращаемся к России, это не означает, что мы уходим с пути в ЕС". "Но брюссельские официальные лица, встревоженно наблюдая за действиями России в Сербии, говорят, что прозападный курс Сербии далеко не гарантирован. Некоторые даже ставят вопрос о приостановлении переговоров с Белградом о членстве из опасений, что Вучич не ввел санкции, увязанные с европейскими, и тянет с урегулированием проблем с верховенством закона, на которые они ему указали. Для России результатом стал бы "дипломатический переворот", который обойдется недорого", - пишет газета. Источник: The Washington Post