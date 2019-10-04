Мускулистые мужчины не всегда лучше в постели

"Спортсмены и "качки" то и дело с самоиронией хвастаются связью между своей увеличенной мышечной массой и интимной жизнью. Регулярные занятия спортом действительно могут влиять на секс, однако не всегда положительно", - пишет немецкий таблоид Bild.

"Главным анаболическим гормоном, то есть гормоном, позволяющим наращивать мышечную массу, является тестостерон. "Уровень свободного тестостерона в организме может отличаться у разных мужчин и поэтому оказывать разное воздействие", - поясняет берлинский тренер Флавио Треппнер.

"В организме мужчин с лишним весом вырабатывается меньше тестостерона, но больше эстрогена, женского полового гормона. Это нарушает гормональный баланс и может "усыпить" либидо", - отмечает издание.

По словам Треппнера, скорректировать гормональный баланс и тем самым повысить либидо можно с помощью интенсивных тренировок, сопровождающихся уменьшением количества жира в организме и выработкой тестостерона. "Богатое белками питание также способствует тому, что тестостерон связывается с протеинами и перестает быть "непригодным", - поясняет Треппнер.

"Однако у людей, занимающихся спортом, направленным на развитие выносливости, и имеющих очень низкое количество жира в организме, например, у​ тех, кто на протяжении нескольких месяцев готовится к марафону, зачастую наблюдается пониженный уровень тестостерона. Подобное происходит и у женщин".

"Главным половым гормоном женщин является эстроген, однако в женском организме имеется и тестостерон, повышающий сексуальное желание. "Умеренный спорт, направленный на развитие выносливости, или, например, короткая тренировка в тренажерном зале повышают уровень тестостерона, - говорит Ута Шлоссбергер, сексолог из Кельна. - Так повышается и либидо".

Тем не менее, виды спорта, требующие длительной физической нагрузки, как и у мужчин, нарушают у женщин гормональный баланс. "У женщин, занимающихся интенсивными тренировками, силовыми тренировками, пробегающими более 70 км в неделю или являющихся профессиональными спортсменками, могут наблюдаться отсутствие сексуального желания и нарушения менструального цикла", - говорит Шлоссбергер".

"Согласно исследованию, проведенному Техасским университетом, причиной этому может быть симпатическая нервная система. Она, среди прочего, влияет на сексуальную возбудимость и активизируется благодаря спорту. Тот, кто тренируется слишком много, перенапрягает нервную систему, вследствие чего кровью снабжаются прежде всего мышцы, но, например, не вагина".

Тот, кто думает, что может стать всегда готовым к сексу соблазнителем с помощью приема тестостерона, сильно заблуждается, пишет Bild в заключение. "При внешнем поступлении тестостерона организм прекращает его выработку, что сразу сказывается на ДНК", - говорит Треппнер.