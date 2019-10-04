Учимся наводить порядок, чтобы жить лучше: две пары делятся своим опытом применения метода Мари Кондо

"Две пары, убежденные в том, что метод Мари Кондо является решением их проблем, рассказывают о своем опыте и его почас удивительном влиянии на их повседневную жизнь (...)", - пишет Le Figaro.

"Японка Мари Кондо в 2015 году вошла в ТОП-100 самых влиятельных людей в мире по версии журнала Time. Она навела порядок в философии жизни. Книга, комикс, блог, приложение, социальные сети... Успех ее метода под названием Конмари таков, что в начале года Netflix посвятил ей сериал. Ее секрет? Храните только те предметы и одежду, которые дают вам "искру радости". По словам автора метода, такой рецепт может влиять на многие аспекты жизни: улучшать каждодневную совместную жить, экономить время и энергию, двигаться вперед, прекратить откладывать на потом, научиться говорить нет...", - отмечает автор публикации Стефани О'Брайен.

"(...) Для 30-летнего парижанина Саши все началось с выходных, проведенных в доме друга. "Он очень организованный и пунктуальный человек. Ящики у него расположены таким образом, что вы можете сразу увидеть, что в них содержится. Мне было приятно все иметь под рукой, а не постоянно что-то искать", - говорит Саша, предприниматель, перегруженный работой. Он живет вдвоем с Дороте в 300-метровом лофте, полном предметов, копившихся на протяжении многих лет. (...) Осознав, что такой богемный образ жизни может навредить его почти полному счастью, Саша обратился к Кристине Тессье, сертифицированному консультанту Конмари, и нанял ее на четыре дня", - говорится в статье.

"Я прошу своих клиентов принять много решений за короткое время, и после 5-часовой сессии можно почувствовать себя опустошенным и уставшим. Это немного похоже на детокс. Человек ощущает, что он освободил место, и кого-то такая пустота может слишком взбудоражить", - анализирует Кристина Тессье.

"(...) После наведения порядка с помощью Кристины уставший от стресса на работе и в семье предприниматель сказал, что он "восстановил контроль над своей жизнью". "Я хотел, чтобы мое окружение соответствовало тому образу, к которому я стремился: чтобы я стал более организованным, менее богемным и более взрослым", - указывает он.

"(...) Предметы - это не просто вещи, а набор энергий, - считает психоаналитик Флоранс Лотреду. - Если вы соберете вокруг себя энергии, которые вам соответствуют, то ваш дом будет устроен согласно вашему образу. И наоборот, накопление старых, бесполезных предметов, которые мы на самом деле не выбирали, создает конфликт между нашей средой и тем, кто мы есть".

"(...) Бенедикта и Стефан, женатые 16 лет, родители двоих детей в возрасте 11 и 13 лет, поселились в своей квартире в 10 округе Парижа десять лет назад. "Некоторые коробки так никогда и не были распакованы", - признаются они. "Я получила буржуазное образование с привычкой хранить все", - говорит Бенедикта. Когда ее мать серьезно заболела и была при смерти, Бенедикта с болью осознала, что скоро ей в наследство достанется множество вещей. "Поэтому прежде, чем принять это наследство, надо было навести порядок и все рассортировать. Кристина Тессье приняла в этом участие за несколько месяцев до смерти моей матери", - говорит она.

"За один день мы заполнили девять мешков для мусора только моей одеждой. Гостиная была заполнена моими вещами", - рассказывает Бенедикта. (...) - Она также с удовольствием открыла для себя ту одежду, которую сохранила: "Я чувствую себя красивее, потому что теперь я выбираю вещи совершенно искренне. Сортировка оказывает реальное воздействие на проницательность и самопознание".

"(...) С первого же сеанса большинство людей понимают, что наводить порядок в своем доме - это приводить в порядок свою голову. У них возникают непроизвольные реакции. Одни начинают плакать, другие испытывают отвращение ко всем накопленным вещам. Это немного похоже на подведение итогов своего прошлого", - объясняет Кристина Тессье.

"Наводить порядок, выбрасывать, классифицировать, ставить вещи на свои места, все эти действия затрагивают тело, и эти жесты резонируют с нашей психикой, - говорит Лотреду. - Наводя порядок, мы приводим себя в состояние решить проблему, ситуацию. Это также заставляет нас осознать то загромождение, в котором мы живем. Это может вызвать смесь тошноты и отвращения. В конце концов, мы говорим себе: "так много вещей приносят так мало счастья".

"(...) Во время освобождения дома своей покойной матери Бенедикта применила наставления японского эксперта по сортировке. "Раньше я думала, что предам ее, если расстанусь с ее вещами. Но теперь я поняла, что сама себя не буду уважать, если стану хранить вещи, которые мне не нравятся", - говорит она.

"(...) Заполнение пустоты накоплением материальных вещей не делает нас счастливее", - заключает Кристина Тессье.

"Самое прекрасное наследие - это любовь, которую мы получили от наших родителей, остальное относится к сфере материального. Единственный вопрос, который нужно себе задать: как я себя почувствую, если я это сохраню, отдам или выброшу", - резюмирует Лотреду.