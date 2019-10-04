Анджелина Джоли: "В конце моих отношений с Брэдом я не узнавала себя"

"Шестеро детей, Оскар, безупречное исполнение гуманитарных обязательств... и развод. Травмированная, но выстоявшая звезда искренне комментирует свою жизнь после Брэда Питта в эксклюзивном интервью Le Figaro.

"(...) Моя женственность может варьироваться в зависимости от контекста. Мне приходится совмещать несколько статусов: актриса, режиссер, активистка, мать шестерых детей. К тому же, обстоятельства моего развода означают, что мне пришлось переехать в Лос-Анджелес, потому что Брэд хочет там жить", - говорит Анджелина Джоли.

"Я без колебаний отвечу, что моя роль матери преобладает над всем. Утром я просыпаюсь мамой. На мой взгляд, так будет сегодня, завтра и всегда. Поскольку однажды становясь родителями, мы принадлежим другим существам, мы больше не принадлежим себе. Вся моя жизнь и выбор определяются жизнью моих детей. Их потребности и приоритеты - мой приоритет, и я очень внимательна ко всему, что может повлиять на них или навредить им. Поэтому матерью я чувствую себя непрерывно, и только когда они в школе, я могу приступить к своей гуманитарной и политической работе. Я звоню в свой офис, пишу статьи для журнала Time и занимаюсь многими административными досье. Как только это закончится, я наконец смогу посвятить себя кино", - отмечает актриса.

"(...) Уже некоторое время я не снималась в фильмах, и это отличный опыт, когда тебе плохо, и ты выходишь из затруднительного положения. Играть сильного персонажа, такого как злая королева Малефисента - это своеобразная форма терапии. Удивительно, но перевоплощение в образ сильного персонажа может реально помочь восстановить себя, когда ты чувствуешь себя не лучшим образом...", - рассуждает Джоли.

"(...) Я чувствую, что живу цикличной историей. Для новой рекламной кампании Guerlain я задала себе следующий вопрос: чего от меня ожидают? И ответ был таков: меня хотят видеть такой, какой я была всегда. Так, вместо того, чтобы смягчить свою "дикую" сторону, ее наоборот подчеркивали. Но, знаете, я воспринимаю свою жизнь как путь. Я всегда ищу свободу, и если я иногда могу показаться смелой, то лишь потому, что я действительно не выбираю благоразумие или умеренность. У меня есть дом в глубине джунглей, и я никогда не отказывалась посещать территорию конфликта. Я работаю в ООН, я сотрудничаю с военными, заставляю себя переживать опыт, который считаю необходимым для выстраивания себя как человека. Я каждый день заставляю себя делать вещи, которые смущают меня и иногда пугают. Я никогда не ограничивала себя жизнью в условиях физического или эмоционального комфорта: я стремлюсь к испытанию реальностью", - утверждает собеседница издания.

"(...) Я не знаю, какова моя судьба, но я убеждена в том, что я нахожусь в переходном периоде, это словно возвращение домой, возвращение к себе. Потому что я была немного потерянной...", - говорит Джоли.

"(...) Я думаю, это произошло в конце моих отношений с Брэдом, а затем в начале нашего расставания. Это был сложный момент, когда я больше не узнавал себя, кем я стала... как бы сказать... я стала меньше, незначительней, пусть даже это не обязательно было очевидным. Я чувствовала глубокую и настоящую грусть, мне было больно. С другой стороны, было интересно восстановить связь с тем смирением и той незначительностью, которые я ощущала. В конце концов, это очень по-человечески... В дополнение ко всему, у меня были некоторые проблемы со здоровьем. Все эти вещи поселяются внутри вас и напоминают о том, как вам повезло, что вы живы. Это еще один урок, который нужно передать моим детям: идея обновления и, прежде всего, возможного возвращения к радости жизни. Я должна заново открыть радость...", - поясняет актриса.

"(...) Общество оказывает большое давление на женщин, требуя, чтобы женщины сочетали в себе женственность и всемогущество. Это нелегко. Идя по жизненному пути, мы вынуждены сражаться, сопротивляться, ожесточаться. Требуется так много усилий, чтобы вновь обрести мягкость. Я каждый день вижу людей, для которых жизнь не является подарком, но я желаю нам - и себе тоже - чтобы мы смягчались, живя в этом столь жестоком мире", - подчеркивает Джоли.