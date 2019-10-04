После нападения префектура полиции Парижа глубоко ранена изнутри

"(...) Похожая на крепость префектура полиции Парижа, расположенная в центре столицы, казалась почти несокрушимой. Однако в четверг, 3 октября, она была глубоко ранена изнутри, когда трое полицейских и один государственный служащий были убиты с помощью холодного оружия одним из своих коллег, который сам был гражданским сотрудником префектуры. После этого нападавшего застрелил молодой полицейский в центральном дворе здания", - пишут журналисты Le Monde Элиза Венсан и Николя Шапюи.

"Массовое убийство с пока еще неясными мотивами продолжалось несколько минут, этого времени было достаточно, чтобы вызвать ошеломляющий эффект: ни разу после Освобождения Парижа в 1944 году это важное для власти учреждение не переживало в своих стенах такой резни. Тем более, что события происходили частично в помещениях Управления разведки префектуры полиции Парижа (DRPP), специальной службы, отвечающей за сбор и анализ информации, в частности, по вопросам, связанным с терроризмом", - говорится в статье.

"Нападавший, Микаэль Х., работал в этом подразделении в качестве компьютерного инженера в техническом отделе. Этот 45-летний помощник по административным вопросам, страдавший от частичной глухоты, родился в Фор-де-Франс, на Мартинике, в 1974 году. В префектуре Парижа он трудился с 2003 года. Он жил в муниципалитете Гонесс (департамент Валь-д'Уаз), женился в 2014 году, а за полтора года до совершения массового убийства принял ислам. По словам соседей, опрошенных агентством AFP, он соблюдал религиозные обряды, регулярно посещал соседнюю мечеть. Однако у этого человека с психологическим обликом "очень неустойчивого, скромного", согласно высокопоставленному полицейскому источнику, не было обнаружено никаких признаков радикализации", - отмечают авторы публикации.

"Для префектуры это очень щекотливая тема: DRPP, подразделение, ответственное за контроль над исламистским движением в столице, само выносило внутри себя проблемный элемент? Согласно информации Le Monde, Микаэль Х. не был объектом какого-либо особого наблюдения со стороны разведывательных служб и не был внесен в какие-либо особые списки".

" (...) Он никогда не проявлял поведенческих трудностей", и "никогда не демонстрировал ни малейшего признака для тревоги", резюмировал министр внутренних дел Кристоф Кастанер на мини-пресс-конференции, организованной на месте. Его жена была взята под стражу, и в четверг после полудня в их квартире провели обыск. Согласно нашей информации, во время первого расследования не было обнаружено никаких явных признаков радикального отклонения", - указывает издание.

"(...) Через несколько минут после случившегося вокруг префектуры был создан впечатляющий периметр безопасности. На острове Сите, где расположена префектура, были выставлены полицейские блокпосты. Остров Сен-Луи также был закрыт для движения, чтобы принять вертолет гражданской безопасности. Распространились слухи о присутствии второго нападавшего, но затем власти его опровергли", - отмечается в публикации.

"(...) К отправившемуся в префектуру полиции Кристофу Кастанеру, сопровождаемому его госсекретарем Лораном Нуньесом, вскоре присоединились президент республики Эммануэль Макрон и премьер-министр Эдуар Филипп. Глава государства выразил сожаление по поводу "настоящей драмы".

"(...) Запустилась также и судебная машина. Прокурор Парижа Реми Эйтц прибыл на место и объявил о начале расследования по статье "умышленные убийства". Расследование поручено криминальной бригаде Регионального управления судебной полиции (DRPJ), единственному крупному полицейскому подразделению в столице, которое не имеет своих помещений на острове Сите. Что служит признаком колебаний по поводу мотивов массового убийства, национальная антитеррористическая прокуратура, мобилизованная на случай теракта, также находилась в состоянии готовности в течение всего дня", - сообщают журналисты.