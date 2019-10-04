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4 октября 2019 г.
4 октября 2019 г.

Марк Беннеттс | The Times

Авиаудар убивает "кремлевских наемников", поддерживающих ливийского лидера Халифу Хафтара

"Как предполагается, десятки связанных с Кремлем наемников погибли в результате авиаудара в Ливии, раздираемой войной стране, где Россия пытается закрепиться", - передает The Times. - Они сражались вместе с силами, лояльными называющему себя маршалом Халифе Хафтару, генералу эпохи Каддафи, поддерживаемому Москвой. Предполагается, что они работали на группу Вагнера, теневого частного военного подрядчика, связанного с Евгением Пригожиным, богатым российским бизнесменом, известным как "повар Путина" из-за его кейтеринговых контрактов с Кремлем".

"Высокопоставленный источник в Уайтхолле сообщил The Times в марте, что в Ливии находятся сотни российских наемников, обеспечивающих маршала Хафтара артиллерией, беспилотниками и логистическими возможностями. Россия отрицает, что играет какую-либо военную роль в гражданской войне в Ливии", - подчеркивается в статье.

"Вчера веб-сайт Meduza, проводящий расследования, сообщил, что в прошлом месяце погибли до 35 бойцов, когда силы, лояльные признанному ООН правительству в Триполи, атаковали их позиции. (...) Видео, размещенное ливийскими правительственными войсками, демонстрирует предметы, принадлежавшие российским наемникам, погибшим в результате нападения. Одним из них является банковская карта на имя Вадима Бекшенева, командира взвода в Вагнере. Бойцов Вагнера, тяжело раненных в результате авиаудара, эвакуировали в Россию, в том числе, Александра Кузнецова, который был отмечен президентом Путиным во время церемонии в Кремле в 2016 году", - говорится в статье. - Маршал Хафтар, как сообщается, пообещал России ливийскую нефть и другие ресурсы в обмен на ее поддержку (...)".

"Группа Вагнера, согласно имеющимся сведениям, отправляла наемников для российских операций в Сирии и на Украине. Хотя использование частных военных подрядчиков является незаконным в соответствии с российским законодательством, отправка этих военных позволяет Кремлю формально отрицать участие и снижать официальное количество жертв в вооруженных силах. Вагнер все больше сосредотачивается на Африке, поскольку Россия стремится восстановить там свое влияние советской эпохи", - подчеркивается в статье.

Источник: The Times


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