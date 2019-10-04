Россияне пьют меньше алкоголя - этому Германия может поучиться у России

"Россияне с утра до ночи пьют водку? Неправда. Сегодня россияне пьют меньше, чем немцы. Всемирная организация здравоохранения и вовсе считает страну примером для остальных", - пишет немецкое издание Die Welt.

"На протяжении нескольких десятилетий Россия считается страной с серьезнейшей проблемой алкоголя и крайне высокой смертностью от пьянства. Однако новое исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтверждает, что "водочная нация" достигла значительных успехов в борьбе с алкоголем. Его потребление сократилось в период с 2003 по 2016 год на 43%, сообщила ВОЗ. Одновременно резко выросла и продолжительность жизни - от всего лишь 57 лет у мужчин по состоянию на 1994 год до 68 лет по сегодняшним данным у мужчин и до 78 лет у женщин", - отмечает автор статьи Ульф Маудер.

" В 2016 году на каждого россиянина приходилось только 11,7 л алкоголя в год. В Германии, по данным ВОЗ, этот показатель составлял 13,4 л. В виду имеется чистый спирт. Так, в 0,5 л пива содержится примерно 20 гр спирта", - поясняет журналист.

"Уже на протяжении нескольких лет российская политика говорит об успехах в борьбе с алкоголем. Здесь была установлена минимальная цена на спиртные напитки, повышены налоги, запрещена продажа алкоголя в ночное время, были введены строгие предписания для рекламы. К тому же с 2013 года пиво, долгое время относившееся к продуктам питания, считается алкогольным напитком. Тем не менее, исследование ВОЗ - первое исследование независимой стороны, подтверждающее наличие результатов, в которых при удобном случае сомневались критики", - говорится в статье.

"По данным ВОЗ, ежегодно в Европе от последствий употребления алкоголя умирает около миллиона людей, многие из них в молодом возрасте. В крупнейшей по площади стране земного шара алкоголизм также является смертельной проблемой. То и дело происходят массовые отравления фальсифицированным или даже промышленным алкоголем. В конце 2016 года, начале 2017 года более 70 человек умерли в сибирском Иркутске после употребления спиртосодержащего концентрата для принятия ванн".

"При этом не только президент России Владимир Путин, но и его чиновники пропагандируют здоровый образ жизни. В этом смысле любитель спорта Путин, занимающийся дзюдо и играющий в хоккей, является полной противоположностью своего предшественника Бориса Ельцина, который, будучи под хмельком, зачастую нетвердо держался на ногах. В первую очередь Путина беспокоит высокая смертность среди российского населения - в том числе из-за курения и ДТП".

"Особенно в хаотичные, отмеченные голодом и нищетой 1990-е годы, сотни тысяч россиян умирали от последствий алкоголизма, - продолжает издание. - Тогда после распада Советского Союза потребление алкоголя среди мужчин выросло до 34 литров в год, что соответствует примерно 340 полулитровым бутылкам водки, то есть почти одной бутылке в день".

"В том числе и из-за демографических проблем власть крупнейшей страны была вынуждена действовать - и бороться с сопротивлением влиятельного алкогольного лобби. Но, в отличие от прежних времен, сегодня правительство больше не делает ставку на грубые методы. Здесь еще не забыли, например, антиалкогольную кампанию при Михаиле Горбачеве в 1980-е годы".

Впрочем, эксперты ВОЗ подчеркивают, что данные по России по-прежнему являются одними из самых высоких в Европе, и надеются, что политиками будут предприняты дальнейшие шаги. "Так, уже давно планируется повысить минимально допустимый возраст для покупки алкоголя до 21 года. Это прежде всего должно еще больше сократить смертность среди молодых людей, злоупотребляющих алкоголем", - пишет Die Welt.