"Путин намного хитрее, чем Обама и Трамп, вместе взятые"

"Бывший советник Владимира Путина Андрей Илларионов предостерегает от новой аннексии, которую может осуществить Москва. По его словам, Белоруссия не защищена, но находится под большей угрозой, чем Украина. Стратегия НАТО и ЕС в отношении России, по мнению Илларионова, потерпела неудачу", - пишет немецкое издание Die Welt. Журналист издания Кристоф Б.Шильц побеседовал с экспертом.

"Действительная стратегия НАТО и ЕС заключается в восстановлении международного порядка - а именно в том виде, в каком он существовал до российской агрессии в Грузии в 2008 году и на Украине в 2014 году. Эти цели пока не были достигнуты", - указал Илларионов.

"Планы по сдерживанию [России - Прим.ред.] для Прибалтики и других государств, соседствующих с Россией, представляют собой заметное изменение в стратегии НАТО: вместо того, чтобы реагировать на агрессию, принимаются профилактические меры и туда направляются многонациональные боевые группы. Но необходимо делать еще больше", - считает собеседник издания.

По мнению Илларионова, в Европе под наибольшей угрозой со стороны Москвы находится Белоруссия. "Страна не является членом НАТО или другого военного альянса, у нее нет действенной защиты, - подчеркнул он. - Возникает вопрос, что сделает НАТО и сделает ли что-то вообще, если Белоруссия подвергнется нападению и аннексии".

Отвечая на вопрос журналиста о том, к каким мерам могла бы прибегнуть Москва в отношении Белоруссии, Илларионов сказал: "Например, белорусский президент Лукашенко мог бы пойти в лес за грибами - и больше не вернуться. В прошлом мы видели, что у Москвы много возможностей для устранения людей. А если в Белоруссии исчезнет главный, там больше никто не сможет отдавать приказы. Тогда быстро пошатнется вся система".

Как отметил эксперт, в Белоруссии люди на протяжении 25 лет следуют только за одним человеком - Лукашенко, и у него нет преемника. "Нет также эффективного гражданского общества, эффективных партий и эффективного парламента, - подчеркнул Илларионов. - 90% населения говорят по-русски, большинство людей - православные христиане, и репутация России в целом положительная. Поэтому Путин справился бы здесь без труда. (...) На Украине в начале боевых действий олигарх сформировал собственные батальоны, чтобы противостоять российским агрессорам. Это было знаком действующей гражданской культуры. В Белоруссии такого нет".

Говоря об интересах России на Ближнем Востоке, Илларионов отметил, что там Путин "показал, что он намного хитрее и выносливее, чем бывший президент США Обама, чем президент Трамп и они оба, вместе взятые". "До 2015 года все думали, что доминирующей силой на Ближнем Востоке являются американцы. После интервенции Путина и частичного вывода Трампом войск США из Сирии, все вдруг поняли: американцы покидают страну, а русские приходят. (...) С тех пор геополитическая ситуация на Ближнем Востоке кардинально изменилась в пользу Путина. Американцев теперь полностью игнорируют. Это крупная политическая победа для Путина", - указал эксперт.