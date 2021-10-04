Россия умирает, молчит и карает

"По официальному числу умерших от коронавируса Россия устанавливает один рекорд за другим. Кремль, однако, сосредоточен на преследовании критиков его политики борьбы с пандемией. Благополучие граждан отходит на второй план", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"В Сочи на побережье Черного моря пандемия открыла двум лидерам новое поле для соревнования в силе, - отмечает журналист Фридрих Шмидт. - Президент России Владимир Путин, только что вернувшийся из двухнедельной "самоизоляции", в среду обратился к своему гостю, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, с призывом вовремя пройти повторную вакцинацию от коронавируса. (...) Путин, с ухмылкой глядя на высокого гостя, гордо объявил, что у него высокий уровень антител. Эрдоган спросил, какой же. Их по-разному считают, ответил Путин, "где-то 15-16". Это очень мало, сказал Эрдоган: "У меня больше 1100". Но это по разным подсчетам, заверил Путин и посоветовал гостю сделать прививку самой известной российской вакциной - "Спутником V". "Я уже сделал, от BioNTech", - заявил Эрдоган. Хотя Турция весной одобрила российскую вакцину, она сделала лишь небольшое количество прививок, поскольку Россия, по данным Турции, не поставила достаточное количество вторых доз. "Тогда в следующий раз", - сказал Путин, подмигнув турецкому президенту".

"Не считая здоровья президента, ситуация с коронавирусом в России в настоящее время снова дает повод для беспокойства, - пишет издание. - В пятницу был установлен новый официальный рекорд по количеству умерших за день - 887 человек. На самом деле, ситуация, скорее всего, выглядит намного хуже. Число погибших, о котором сообщает официальный штаб по борьбе с вирусом - по состоянию на пятницу от инфекции официально умерли 208 142 жителя России - не соответствует критериям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)".

"Эти цифры отражают только случаи смерти "от" коронавируса, если вообще их отражают: в течение нескольких недель летом, когда бушевал "дельта"-вариант вируса, смертность странным образом оставалась постоянной - чуть менее 800 человек. Цифры статистического ведомства Росстат по смертям "от" коронавируса и "с" коронавирусом значительно выше, но публикуются они с недельной задержкой, и в них также есть сомнения", - говорится в статье.

"Сколько жизней пандемия действительно унесла в России, вероятнее всего, покажет избыточная смертность. Основываясь на официальных данных по России, аналитик данных Дмитрий Кобак из Тюбингенского университета оценивает избыточную смертность в 624 тыс. человек с начала пандемии до конца июля; с тех пор, по оценкам Кобака, произошло еще 150 тыс. смертей. Единственными странами, где умерло больше людей, являются Соединенные Штаты и Бразилия, численность населения в которых значительное превышает численность населения в России".

"Правда, Путин уже давно перестал хвастаться тем, что Россия переживает пандемию лучше других стран, точнее, уже пережила. Тем не менее с тех пор, как несколько недель карантина в начале лета 2020 года закончились всеобщим отсутствием дисциплины, Россия продолжает спокойно относиться к вирусу, - отмечает FAZ. - (...) После окончания летних каникул ежедневное число случаев заболевания снова растет; в пятницу было зарегистрировано 24 522 новых случая заражения. Речь уже идет о "четвертой волне", хотя "третья" на самом деле еще не закончилась. Как и прежде, большинство случаев регистрируется в столице, что, вероятно, объясняется не только размерами Москвы, но и сравнительно часто проводимыми там тестами. В настоящее время только в больницы Москвы ежедневно поступают сотни людей с симптомами коронавируса, машины скорой помощи вынуждены ждать у приемного покоя".

"При этом ограничений почти нет. Хотя требование о ношении масок в метро - где до сих пор маски носила, пожалуй, лишь половина пассажиров и многие из них - под подбородком - планируют снова реализовывать более активно. Московским торговым центрам, не призывающим своих покупателей носить маски, грозят штрафами и принудительным закрытием. Также планируется вновь ввести ограничения, которые уже действовали ранее. Например, чтобы до 30% сотрудников компаний работали удаленно, пожилые и хронические больные могли оставаться дома, а посещение кафе и ресторанов было доступно только тем, кто прошел вакцинацию, выздоровел и сдал тест".

"Использование QR-кодов, которые нужно было предъявлять летом, привело к пустым ресторанам и вспышкам гнева со стороны клиентов. Согласно сообщениям последних дней, в Удмуртии и соседнем Пермском крае QR-коды необходимо предъявлять для посещения массовых мероприятий, кинотеатров, театров и спортивных объектов. Причина, очевидно, кроется в переполненных больницах".

"Однако ограничения не поддерживаются населением, и число людей, скептически относящихся к вакцинации, остается высоким. Только 33% населения получили хотя бы одну дозу вакцины, 29% полностью привиты. Во время пандемии сказывается то, что многие россияне не доверяют государству и его СМИ - и имеют для этого все основания. Лидер рынка, вакцина "Спутник V" до сих пор не одобрена в ЕС из-за нехватки данных, а недавно ВОЗ официально приостановила процесс одобрения вакцины после того, как инспекция производственного предприятия в городе Уфа выявила ряд недостатков".

"Впрочем, в отношении "Спутника V" есть хотя бы одно признанное исследование. "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", две другие российские вакцины, не имеют ничего, кроме восхваления со стороны Путина. (...) Вакцину "ЭпиВакКорона" журналисты The Insider* называют "смертельным плацебо".

"С такими сообщениями российские власти борются: The Insider* - российского партнера международной исследовательской сети Bellingcat, которая досаждала Москве в таких вопросах, как дела о сбитом над восточной Украиной рейсе MH17 и отравлении "Новичком" - они объявили "иностранным агентом" и недавно объявили в розыск основателя проекта Романа Доброхотова, который уехал из страны. Спецслужба прессует его родителей, жену и детей, которые остались в Москве. Кремль в первую очередь заинтересован не в распространении информации о вирусе или в благополучии населения, а в поддержании величия государства и его руководства. Любой ценой", - заключает Frankfurter Allgemeine.

* - средство массовой информации, внесенное Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента