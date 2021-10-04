Таиланд: новая жизнь массажисток с Май Кхао Бич

"На одном из пляжей Пхукета шесть подруг наконец-то снова расстелили свои массажные коврики. Один час, 7 евро - почти как до пандемии. Только никто не приходит", - пишет журналистка немецкого издания Der Spiegel Мария Штер.

"Они сидят перед своей маленькой деревянной хижиной, как шесть сестер, но это шесть подруг, они дружат уже 18 лет. Это массажистки с пляжа Май Кхао Бич на Пхукете, большом острове на юге Таиланда. (...) В прошлом каждая из шести женщин целыми днями массажировала руки, голени и шеи клиентов. Если кто-то вставал с коврика, простыню быстро меняли, вместо розовой стелили оранжевую с белыми цветами гибискуса. И на коврик, который, возможно, еще был теплым, ложился следующий клиент. Тот, кто однажды побывал на массаже, всегда возвращался, говорит Бо, одна из массажисток".

"Но почти уже два года, с начала коронакризиса, на пляже Май Кхао почти никого не бывает. Таиланд закрыл границы, ввел строгие карантинные правила. Пхукет, остров, который раньше ежегодно принимал 15 млн туристов, превратился в остров забаррикадированных пляжных курортов. Некоторые на острове разбогатели благодаря путешественникам, многие могли, по крайней мере, жить на деньги, оставленные там туристами. Теперь же островитянам грозит разорение, потому что они всё поставили на одну карту: туризм", - говорится в статье.

"Но кто бы мог подумать, что здесь, где каждый вечер солнце садится в Андаманское море так близко, будто до него можно дотянуться, понадобится план на плохие времена?".

"Раньше, говорит Бо, все восемь лежаков были заняты с восьми утра до девяти вечера. Люди шли на пляж или в пляжный клуб через дорогу, останавливались, смотрели, а потом всегда вставали в очередь на массаж. Сама она делала семь сеансов тайского массажа в день, семь раз по 60 минут. Поздним вечером Бо без сил возвращалась домой, примерно с 7,5 евро в кармане, умноженными на 7. Теперь же в большинстве случаев они возвращаются домой ни с чем".

"Женщины уже сделали две прививки китайской вакциной Sinovac, некоторые даже уже прошли ревакцинацию вакциной от AstraZeneca. На Пхукете безопасно, почти все местные жители привиты, говорят они. Но туристов по-прежнему нет. Чтобы привлечь туристов обратно в страну, Таиланд придумал проект под названием "Песочница Пхукета"; туристы могут свободно передвигаться по острову без карантина, если они привиты или переболели. Но пока, из-за сложности правил, приехало только около 37 тыс. человек", - говорится в статье.

"Многие могут подумать, что все тела одинаковые, мол, есть туловище, от которого отходят руки, ноги заканчиваются ступнями, шея - головой. Поэтому люди, возможно, считают, что каждый тайский массаж одинаков: вдоль позвоночника вниз к бедрам, икрам, ступням, обратно к рукам, пальцам, шее и макушке. Но это совершенно не так. Массажистки видели людей, у которых отсутствовала ступня или палец на ноге, или шея была настолько напряжена, что на ней приходилось сосредоточить все внимание. У одной клиентки была подагра левого колена, поэтому его пришлось обходить стороной. И, говорит массажистка Понпан, у каждого массажиста своя техника, свой способ растягивать мышцы, растягивать сухожилия. Их шестеро, но каждая из них училась у своего учителя".

"Эти шесть женщин провели почти два десятилетия, массажируя своих клиентов. (...) В начале коронакризиса несколько месяцев они провели дома. Время от времени правительство переводило им несколько тысяч батов экстренной помощи, это пара сотен евро, что немного помогло им дождаться весны 2021 года. С тех пор они живут благодаря продуктовым пожертвованиям и за счет помощи друг другу в самом необходимом", - пишет Der Spiegel.

"Мужья, почти все таксисты, тоже сидели дома. Бо говорит, что в это время она много спала. Потому что когда спишь, голова отключается и в ней перестают звучать вопросы: что будет дальше? Когда все будет как прежде?".