"Архив Пандоры": удивительное богатство друзей Путина

"Архив Пандоры" позволяет взглянуть на тайные богатства двух близких друзей и предполагаемой бывшей любовницы главы российского государства. Или на самом деле это его деньги?", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Утро в Монако, середина августа. (...) Небольшая дорожка, спрятавшаяся между пальмами и аккуратно подстриженными газонами, ведет к находящейся под видеонаблюдением входной двери Monte Carlo Star, многоквартирного дома, расположенного прямо за фешенебельным яхт-клубом Монте-Карло. В начале дорожки расположена табличка: "Частная собственность - вход строго запрещен", доступ предоставляется консьержем по видеосвязи", - повествует издание.

"Дом, построенный в 1970-х годах, уже немного устарел, (...) но в нулевые годы, до всех крупных кризисов, Monte Carlo Star был одним из самых востребованных объектов недвижимости в княжестве - с круглосуточной охраной, частными садами, сауной и крытым бассейном со съемной крышей".

"Так, при продаже в 2003 году апартаменты N76 на четвертом этаже, как говорят, стоили 3,6 млн евро. Сегодня аналогичные апартаменты предлагаются в аренду в местных агентствах недвижимости за 25 тыс. евро - в месяц", - отмечает издание.

"С четвертого этажа открывается фантастический панорамный вид на гавань Монте-Карло со всеми стоящими на якоре роскошными кораблями. Отсюда открывается вид и на дворец князя Монако на другой стороне залива и на открытое море".

"Документы из "Архива Пандоры", утечки данных из 14 финансовых компаний, которые оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и были проанализированы Süddeutsche Zeitung совместно с более чем 150 СМИ из 117 стран мира, прокладывают предательский путь от Москвы до Средиземноморья, от Кремля до Лазурного берега. Все они оказываются в Монако: богатые люди, имена которых известны всем по таблоидам, и зачастую еще более богатые, чьи имена почти никому не знакомы. Например, Светлана Кривоногих, которая фигурирует в "Архиве Пандоры" в качестве бенефициара подставной компании, купившей апартаменты N76 в Monte Carlo Star в 2003 году - самым скрытым путем из всех возможных".

"Если то, что российская платформа расследований "Проект"*, одно из последних оставшихся независимых СМИ в сфере влияния Кремля, показала в прошлом году в тщательно документированном материале, правда, то Светлана Кривоногих - мать тайной дочери одного из самых могущественных людей в мире: Владимира Путина, президента Российской Федерации и абсолютного властителя в Кремле".

"Шикарную квартиру в Monte Carlo Star, блок А, четвертый этаж, и обстоятельства ее приобретения можно считать убедительным доказательством того, что история о тайной дочери соответствует действительности", - указывает Süddeutsche.

"Два репортера, один из Washington Post, другой из Süddeutsche Zeitung, партнеры по изучению "Архива Пандоры", позвонили в дверь квартиры N76. Дверь открыла женщина лет сорока, с темными волосами и восточноевропейским акцентом - но она не Светлана Кривоногих, сказала женщина, и никого с таким именем она не знает. Подошел мужчина, широкоплечий, с бородой, покачал головой. Консьерж тоже сказал: "Какая Светлана? Никогда не слышал". Он посмотрел в свой компьютер: нет, у женщины с таким именем нет квартиры в Monte Carlo Star".

"По данным платформы расследований "Проект"*, всего за несколько лет до приобретения сокровища монакской недвижимости Светлана Кривоногих была студенткой Университета экономики и финансов в Санкт-Петербурге. В то время, в 1990-х годах, она якобы зарабатывала на жизнь, работая уборщицей. Она жила в многоквартирном доме в центре города, где пять семей были вынуждены делить одну кухню и ванную комнату".

"В то же самое время в городе белых ночей (...) происходило восхождение на вершину власти Владимира Владимировича Путина. (...) Был ли Путин, который родился в 1952 году и вырос здесь, еще заместителем мэра своего родного города или уже руководил службой внутренней разведки ФСБ, когда он встретился со Светланой Кривоногих, окончательно не ясно. (...) Однако известно, что у Светланы Кривоногих есть дочь Елизавета. (...) Согласно расследованию SZ, Елизавета родилась 3 марта 2003 года. Эта дата интересна тем, что всего месяц спустя, ровно 2 апреля 2003 года, была основана компания под названием Brockville Developments Limited, которая, очевидно, служила для сокрытия настоящего собственника апартаментов N76 в Monte Carlo Star", - говорится в статье.

"Официально квартира принадлежит фиктивной компании, расположенной на Британских Виргинских островах. (...) Документы "Архива Пандоры" показывают, что фирма Brockville принадлежала другой оффшорной компании. Но это была лишь подставная компания юридической фирмы, также расположенной в Монако. Благодаря такой схеме настоящая владелица недвижимости официально нигде не фигурирует".

"Но кто на самом деле владеет квартирой, становится ясно из конфиденциальных документов "Архива Пандоры": в них в качестве бенефициара Brockville Developments Limited указана Светлана Кривоногих. Таким образом, она является действительной собственницей недвижимости", - пишет издание.

"Молодая женщина из очень простой семьи, мать ребенка от официально неизвестного отца, может позволить себе квартиру за 3,6 млн евро, не имея при этом заметной профессиональной карьеры? Уже только это было бы очень интересной историей. Но молодая женщина, родившая внебрачного ребенка от российского президента и пришедшая к такому богатству? Это было бы взрывоопасной историей. Потому что сразу же неизбежно возникает вопрос: откуда у нее столько денег? А денег у нее очень много", - указывает SZ.

"Судя по всему, сегодня Светлана Кривоногих очень богата, и не только благодаря своей квартире в Монако за миллионы евро. По данным российских СМИ, она также владеет роскошной недвижимостью в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. Более того, ее имя уже всплывало в 2016 году в расследованиях о "Панамском досье". (...) Уже тогда ближайшее окружение Владимира Путина оказалось под пристальным вниманием, в частности, в связи с горнолыжным курортом "Игора", расположенным в часе езды к северу от Санкт-Петербурга. Согласно расследованиям того времени, на горнолыжный курорт утекали многие миллионы из тайной сети оффшорных компаний, приписываемых, возможно, ближайшему другу Путина, виолончелисту Сергею Ролдугину, проживающему в Санкт-Петербурге".

"Даже сам курорт, где одна из двух законнорожденных дочерей президента отпраздновала шикарную свадьбу в 2013 году, по сообщениям агентства Reuters, был приобретен через запутанную схему, через компании, которые в свою очередь принадлежали другим компаниям. Следы известных олигархов удалось проследить, но одно имя, которое было найдено в реестре компаний в ходе дальнейшего расследования, оставалось неузнанным - имя Светланы Кривоногих. Теперь, благодаря новым данным, становится ясно, какую важную роль она, вероятно, уже тогда играла в кругу друзей президента".

"Как минимум до 2019 года ей принадлежало чуть менее 3% акций банка "Россия", который американские финансовые эксперты называют "банком Путина", банком его ближайшего окружения. (...) Горнолыжный курорт, банк, квартира в Монако, недвижимость в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге: состояние Светланы Кривоногих оценивается более чем в 90 млн евро. Сегодня женщина по-прежнему живет в Санкт-Петербурге, но уже не в тесном многоквартирном доме, а по соседству с олигархами на элитном Каменном острове".

"Светлана Кривоногих родом из простой семьи. Ее мать работала маляром, отец умер рано, как рассказали соседи журналистам "Проекта"*. В начале 2000-х годов в жизни молодой женщины появился "покровитель", "папик", как пишет "Проект"*. Кто-то из самых влиятельных кругов города. Вскоре Светлана вместе с матерью переехала на остров".

"Но почему именно Владимир Путин должен был быть этим "папиком"? Спрашивать его об этом бессмысленно, Кремль оставил соответствующий вопрос без ответа, как и Светлана Кривоногих. Президент всегда в основном скрывал свою личную жизнь. До 2013 года он был женат на учительнице немецкого языка Людмиле Шкребневой. (...) С 2008 года Путин, по слухам, состоит в любовной связи с бывшей гимнасткой, с которой у него якобы даже родились близнецы. (...) Московская газета "Московский корреспондент", которая впервые сообщила о предполагаемой связи между президентом и олимпийской чемпионкой в 2008 году, была закрыта вскоре после публикации".

"В рамках расследования о тайной дочери Путина эксперт по визуальным вычислениям из Университета Брэдфорда в Великобритании сравнил фотографии Елизаветы и Путина. По поручению "Проекта"* эксперт рассчитал сходство между лицами с фотографий, и оно составило 70,44%. Его вердикт: родство возможно".

"Еще одно указание на то, что ее отцом является президент: в России каждому ребенку - даже тем, чьи отцы не записаны в свидетельстве о рождении - дается отчество. (...) В случае Елизаветы отчество: Владимировна", - говорится в статье.

"Карликовое государство на Лазурном берегу вот уже добрый десяток лет привлекает все больше россиян, - продолжает издание. - Регент Монако, князь Альберт, по слухам, очень близок к российскому президенту. Говорят, что Путин даже построил главному Гримальди дачу в княжеском саду в знак дружбы. Местный футбольный клуб AS Monaco в настоящее время тоже принадлежит олигарху Дмитрию Рыболовлеву, близкому к Кремлю. Русские чувствуют себя как дома в Монако, где у них есть все, чего нет дома: солнце, Средиземное море и гарантия юридической безопасности. Климат и роскошь, говорит родившийся в Монако парижский адвокат Доминик Анастази, делают Монако "Москвой на море - и здесь никто не спрашивает, откуда у тебя деньги".

"(...) За добрых 3 тыс. километров от московского Кремля, в экспертном центре по управлению секретными активами, юридической мире Moores Rowland, сходятся воедино нити так называемой "системы Путина", которые, по мнению многих российских экспертов и наблюдателей за Путиным, были сплетены еще в Санкт-Петербурге в 1990-х годах. Ведь помимо Светланы Кривоногих, юридическая фирма из солнечного банковского района была на службе у других близких друзей Путина, людей, которые поднялись в российскую элиту вместе с нынешним президентом, людей с петербургскими корнями".

"Они воспользовались выгодной возможностью, говорят одни. Они просто хотели подстраховаться, говорят другие: в то время еще нельзя было предположить, продлится ли эра Путина только один срок. Как белки перед суровой русской зимой, те, у кого была такая возможность, создавали денежные запасы по всему миру, предпочитая анонимные налоговые оазисы. Сейчас неизвестно, когда закончится срок полномочий Путина - но белки продолжают собирать деньги".

"Согласно документам "Архива Пандоры", клиентом Moores Rowland около двадцати лет был Геннадий Тимченко. Он является соучредителем и спонсором клуба дзюдо "Явара-Нева" в Санкт-Петербурге. Почетным президентом там является Владимир Путин. Говорят, президент всем сердцем радеет за клуб, он является обладателем черного пояса и не забывает своих спортивных друзей, когда они меняют дзюдоги на деловой костюм".

"Так, на протяжении десятилетий одними из спортивных приятелей кремлевского короля были братья-миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги. А фамилия Ротенберг фигурирует почти в каждой утечке данных из оффшорного сектора; семейная империя миллиардеров расположена во многих налоговых оазисах. И эта семья участвовала в особой петербургской прогулке на санях с Путиным: всегда в гору".

"Россия является "неофеодальной системой", считает московский экономист Владислав Иноземцев. На вершине стоит Путин, под ним - его друзья, которые с самого начала его долгого правления сколачивают богатства за счет государства. А в самом низу - народ. За исключением тех, кто находится на дне, все богатеют - предположительно, включая и Путина. С тех пор, как он пришел в политику в Санкт-Петербурге, о его личном состоянии ходят самые дикие слухи. По оценкам, в основном критически настроенного к Путину лагеря, его состояние составляет несколько миллиардов евро. Антикоррупционные активисты даже анализируют фотографии главы государства, чтобы определить стоимость наручных часов, которые он носит - некоторые еще пять лет назад пришли к выводу, что его часы стоят в общей сложности 600 тыс. евро. По данным Кремля, годовая зарплата президента в 2020 году была эквивалентна 118 тыс. евро".

"Во многом недоказанное предположение гласит, что президент через посредников владеет акциями важных российских компаний, а поддерживающие его олигархи и государственные банки регулярно пополняют "черные" кассы. Говорят, что близкие доверенные лица, такие как виолончелист Ролдугин, достигший необъяснимого богатства, управляют состоянием президента в качестве марионеток. "Любой, кто принадлежит к семье Путина, - говорит высокопоставленный сотрудник западной службы безопасности с многолетним опытом работы по России, - разбогател при его правлении".

"И к этому кремлевскому миру принадлежит и Геннадий Тимченко, который настолько богат, что этого невозможно не заметить. Ему якобы принадлежит вилла на Женевском озере стоимостью 18 млн франков, которую он, как говорят, оборудовал подземным теннисным кортом. Во Франции он купил отели и другую недвижимость. Кроме того, он якобы любит рассказывать о своем частном парке самолетов. (...) Судя по данным "Архива Пандоры", ему принадлежит и почти 41-метровая яхта под названием Lena - хотя финансовые эксперты Монако из Moores Rowland и сделали так, что большое судно исчезло в небольшой оффшорной компании на Британских Виргинских островах. Тимченко не захотел давать комментарии по частным и деловым вопросам. Он лишь сказал, что всегда был законопослушным и не делал ничего плохого", - говорится в статье.

"Геннадий Тимченко, который начал свою карьеру предпринимателя в 1990-х годах, когда Путин был заместителем мэра Санкт-Петербурга, владеет и Volga Group, которая инвестирует в энергетику, транспорт и инфраструктуру и владеет акциями других компаний. А они, в свою очередь, ведут к другому другу из детства Путина в Санкт-Петербурге - Петру Колбину".

"Владимир Путин и Петр Колбин, как рассказал отец последнего в 2002 году российской региональной газете "Правда Севера", якобы знали друг друга с середины 1950-х годов. Каждое лето Путины ездили отдыхать с маленьким "Володей" в деревню Колбина к юго-западу от Ленинграда. (...) В 1969 году, когда им обоим было 17 и 16 лет, мальчики пошли на танцы в соседнюю деревню - и ввязались в драку. Владимир вернулся домой с разбитой губой, Петр - с синяками".

"Согласно российским расследованиям, Петр Колбин целых 25 лет проработал мясником в одном из петербургских магазинов деликатесов. Но вместе с политическим прорывом Путина жизнь бывшего мясника стала стремительно меняться. Он стал владельцем акций нескольких компаний и обладателем активов, оцениваемых в полмиллиарда долларов".

(...)

"Говорят, Петр Колбин давно был знаком с Геннадием Тимченко, видимо, с детства, как и Путин. По данным "Ведомостей", они еще в детстве познакомились в ГДР, где служили их отцы, оба военные, а потом потеряли друг друга из виду. Как писала не без ехидства российская газета, пока Тимченко (...) строил свою бизнес-империю, Колбин, работая в петербургском магазине деликатесов, развивал в себе прежде всего умение "выбирать хорошее мясо".

"Не успел их общий друг Владимир Путин прийти к власти, как Колбин и Тимченко снова оказались вместе - по крайней мере, в бизнесе, о чем свидетельствуют документы "Архива Пандоры".

"Согласно архиву, Колбин в 2003 году стал директором двух офшорных компаний на Британских Виргинских островах и даже был бенефициаром одной из них. В период с 2001 по 2003 год Тимченко тоже был директором одной из этих компаний и владел по меньшей мере половиной другой. Согласно документам "Архива Пандоры", он заплатил за акции два миллиона долларов".

"Некоторые более поздние сделки кажутся просто невероятными: так, в 2011 году Петр Колбин продал свои акции в одной газовой компании фирме Тимченко за 526 млн евро - менее чем за два года до этого он заплатил за них всего около 80 млн долларов".

"По сообщениям российских СМИ, в период с 2005 по 2010 год Колбин также владел долей в 10% в одной из крупнейших в мире нефтеторговых компаний Gunvor. Она была основана в 1997 году шведским предпринимателем Турбьёрном Тёрнквистом - и Геннадием Тимченко".

"До сих пор все следы баснословного богатства Путина заканчивались у двери главного кабинета Кремля. Президент слишком умен, чтобы "где-нибудь можно было найти счет с пометкой "Владимир Путин", говорит Леонид Волков, некогда руководивший штабом** ныне находящегося в заключении оппозиционного политика Алексея Навального. "Но если есть счет на имя Колбина, Вы можете быть чертовски уверены - это деньги Путина". Волков говорит, что считает таких людей, как Тимченко, Колбин и несколько других его близких друзей "марионетками для управления личным состоянием Путина".

"Спросить обо всем этом Петра Колбина невозможно. Он умер в 2018 году, утверждал критик Кремля Алексей Навальный в сенсационном видео, которое он опубликовал в начале этого года. SZ удалось найти соответствующую запись в базе данных Нотариальной палаты РФ: "Завещатель: Колбин Петр Викторович, дата смерти: 01.03.2018".

"Геннадий Тимченко продал свои 43,5% в Gunvor шведскому деловому партнеру ровно за день до того, как против него были введены санкции США. Сегодня, по сообщениям российских СМИ, он ведет процветающий винный бизнес и, среди прочего, поставляет вино для кремлевских приемов. Его деловым партнером в этом бизнесе является Владимир Петрович Колбин, сын Петра. Колбин-младший на запрос SZ не ответил. Ведь это, как и многое в кремлевском мире больших денег, дело семейное", - пишет Süddeutsche Zeitung.

*организация, признанная Генпрокуратурой "нежелательной" на территории РФ

**организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации