4 октября 2021 г. Дэвид Роуз | The Times Протесты в Израиле после ужесточения антиковидных правил "Почти двум миллионам израильтян, ранее считавшимся полностью вакцинированными против Covid-19, должен быть запрещен выход в школы, на работу и в общественные места, если они не получат третью бустерную дозу или не смогут доказать, что они не инфицированы, что является следствием значительного ужесточения правил "зеленого пропуска", - передает The Times. "По всей стране прошли акции протеста против новых правил, которые должны были вступить в силу вчера, в то время как веб-сайт Министерства здравоохранения для людей, подающих заявку на новый цифровой зеленый пропуск, рухнул из-за большого количества запросов. Министерство здравоохранения заявило, что из-за технических проблем существующие зеленые пропуска, срок действия которых истекал вчера, могут быть действительны и в ближайшие дни", - говорится в статье. "Но доктор Ашер Салмон, заместитель генерального директора Министерства здравоохранения Израиля, заявил, что около 1,7 млн израильтян скоро лишатся действующего зеленого пропуска, в основном потому, что они не прошли ревакцинацию в течение шести месяцев после второй дозы. "Мы считаем, что каждый должен получить третью прививку, - подчеркнул он. - По сути, мы говорим людям, что если они еще не сделали этого, значит, они не полностью вакцинированы". (...) "Новые ограничения появились после того, как врачи пришли к выводу, что часть защиты от Covid-19, обеспечиваемая двумя дозами вакцины Pfizer-BioNTech, может исчезнуть всего через шесть месяцев", - подчеркивается в публикации. "Израиль начал вводить бустерные дозы для лиц старше 60 лет и групп высокого риска в июле и к концу августа рекомендовал третью дозу для всех в возрасте старше 12 лет, через пять месяцев или более после второй дозы, - напоминает газета. - Около 3,5 миллионов человек, примерно треть населения Израиля, уже прошли ревакцинацию третьей дозой, по сравнению с 5,65 млн, которые получили две дозы. Некоторые все же могут иметь право на временный зеленый пропуск, если они были вакцинированы недавно или недавно вылечились от вируса". "Но в то время как магазины с основными товарами и аптеки остаются открытыми для всех, для входа в бар, музей, тренажерный зал или большинство других помещений теперь потребуется подтверждение отрицательного результата теста для тех, кто не получил бустерную дозу. Кафе, культурные и спортивные мероприятия, отели и молитвенные места, вмещающие более 50 человек, также подпадают под действие правил и должны проверять и сканировать цифровые пропуска перед входом. Полицию попросили обеспечить строгое соблюдение этой системы в зонах повышенного риска", - передает издание. "Если вы имеете право на ревакцинацию, но не прошли ее, теперь вам нужно будет заплатить за тест на антиген в аптеке или на заправочной станции", - пояснил доктор Салмон, добавив, что детям платить не придется. "С конца июня в стране отмечается рекордное количество ежедневных случаев заражения, но количество тяжелобольных пациентов в больницах остается относительно низким, что официальные лица связывают с высокими показателями вакцинации и ревакцинации в стране. Противники новых правил обвинили правительство в том, что оно заставляет людей получать бустерную дозу или не дает им достаточно времени для этого. Общественный скептицизм по поводу необходимости третьего укола был одной из причин, по которой некоторые еще не приняли это предложение, добавил доктор Салмон. (...) Число инфекций снизилось до 4 тыс. в день по сравнению с 8 тыс. в день ранее этим летом. Есть также опасения, что вместе с открытием школ на этой неделе после сезона еврейских праздников заболеваемость резко возрастет, говорится в статье. (...) Источник: The Times