Окончательное запугивание

В России "режиссера Кирилла Серебренникова сравнивают с Всеволодом Мейерхольдом и иногда с Иосифом Бродским, но все же чаще с Мейерхольдом", пишет литовский прозаик и киносценарист Марюс Ивашкявичюс про дело режиссера Серебренникова в статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine. Мейерхольда арестовали в 1939-м и расстреляли в 1940 году. Вплоть до сегодняшнего времени, как отмечает литовец, "случай Мейерхольда был последним актом расправы государства над театральным режиссером такого уровня. К тому же абсолютно идентичны оказались и детали арестов обоих режиссеров: обоих арестовали ночью в Санкт-Петербурге и затем привезли в Москву".

"Складывается впечатление, будто российские спецслужбы специально сделали все аналогично и при помощи собственного спектакля хотели намекнуть о том, что случилось в сталинские времена, - продолжает Ивашкявичюс. - Никакого другого логического, понятного объяснения столь внезапной секретной операции просто нет". Ведь "Кирилл [Серебренников] не прятался, а снимал в Петербурге новый фильм".

В официальном обвинении, разумеется, нет ни слова о политических мотивах. Только криминальные: "Серебренников якобы создал преступное сообщество с целью хищения государственной собственности". Таким образом власти "пытаются заставить замолчать Серебренникова, но при этом ни в коем случае не сделать из него политического мученика. В принципе, зачем уничтожать его физически, если можно уничтожить его репутацию как человека, превратить его в вора и мошенника и закрепить эту точку зрения среди большинства россиян".

"При этом самое крупное преступление, в котором его обвиняют, является не чем иным, как идиотизмом", - продолжает киносценарист, напоминая, что "Серебренникова обвиняют в том, что он якобы получил от государства деньги на постановку шекспировского "Сна в летнюю ночь", но так не реализовал ее, а деньги присвоил". И все это несмотря на то, что спектакль уже несколько лет идет в "Гоголь-Центре", и тысячи людей готовы дать показания о том, что они были на спектакле и видели его своими глазами. Но обвинителям все это не важно: им нужен судебный процесс любыми средствами.

"Более того, абсурдность дела играет им даже на руку, поскольку этот показательный процесс преследует цель запугать все еще недовольную и бунтующую культурную элиту России", - подчеркивает Ивашкявичюс. "И чем абсурднее окажется процесс, тем ужаснее он будет, и тем менее защищенно будут себя чувствовать люди. В итоге они будут думать, прежде чем публично открывать рот. Иначе за ними также придут ночью, куда-то уведут и за что-то осудят, создав тем самым новый очередной абсурдный процесс".

Тем более что в генах и в памяти россиян все еще жив кошмар сталинских репрессий. И хотя нынешняя власть не в состоянии повторить их, она мастерски использует этот общий страх и воспоминания - для того, чтобы заткнуть всем рот, власти надо лишь выпустить призрак сталинизма, создав параллели между Мейерхольдом и Серебренниковым и время от времени ставя памятники Сталину где-то в российской провинции". Все это знак: "молчите и будьте лояльны, иначе будет так, как было тогда. И вы все станете Серебренниковыми!"