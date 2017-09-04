Исследователи обнаружили супербактерию: устойчива к антибиотикам и смертоносна

Неконтролируемое использование антибиотиков уже давно ведет к формированию сверхустойчивых к медицинским препаратам бактериальных штаммов. Теперь китайским ученым удалось выявить следующий этап эволюции возбудителей инфекций, пишет Focus со ссылкой на интернет-портал NPR.

"Ни один известный здесь в Китае препарат не может справиться с ним" - цитирует портал слова Шэна Чэна из Политехнического университета Гонконга, который вместе с коллегами опубликовал результаты своих исследований в журнале The Lancet.

Ученые пришли к выводу, "что обнаруженная форма бактерии Klebsiella pneumoniae представляет собой новую ступень эволюции, являясь результатом скрещивания двух разных видов микроорганизмов - одного, устойчивого к большинству известных антибиотиков, и другого, сверхконтагиозного и смертоносного".

"Если не остановить распространение обнаруженной бациллы как можно быстрее, дело может дойти до глобальной эпидемии резистентных к препаратам и сверхзаразных возбудителей", - говорит Чэн. По словам ученого, в отделении реанимации одной из больниц Ханчжоу бактерией были инфицированы пять пациентов старше 53 лет, все они вскоре скончались. У всех пятерых была обнаружена смертоносная бацилла, передает издание.

Как пишет издание, новая бактерия может представлять угрозу, в том числе, для молодых и здоровых людей. "О распространении бактерии за пределы больницы пока ничего не известно, однако это не является поводом для того, чтобы вздохнуть с облегчением. Ни один антибиотик, используемый в Китае, не помог справиться с бактерией", - пишет автор публикации.

"В США есть препарат, который, возможно, может справиться с возбудителем, однако мы его еще не тестировали", - подчеркнул руководитель исследования.