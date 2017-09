4 сентября 2017 г. Катрина Мэнсон | Financial Times Русский лоббист Ринат Ахметшин о скандально известной встрече в "Башне Трампа" "Я слышала разные отзывы об этом бывшем офицере советской армии, который сделался вашингтонским лоббистом: ловкий политический делец, грязный мошенник, торговец влиянием, хакер, верный собутыльник, харизматичный любитель оперного искусства и шпион Кремля", - пишет корреспондент Financial Times Катрина Мэнсон, предваряя интервью, которое она взяла в Вашингтоне у Рината Ахметшина. "Сам Ахметшин намекает, что он устроен намного проще, - он, мол, из тех, кто за деньги готов сделать чуть ли не все", - отмечает Мэнсон. В июле 2017 года стало известно, что Ахметшин присутствовал на встрече в июне прошлого года в "Башне Трампа" между людьми из ближайшего окружения Трампа и россиянкой-юристом. Эта встреча оказалась в центре скандала, вспыхнувшего вокруг версии, что Россия стремилась манипулировать выборами в США, а команда Трампа вступила с ней в сговор. Журналистка отмечает: "Если послушать Ахметшина, пусть он, возможно, и наемник, но умеет вовремя остановиться". "Я никогда не буду ничего делать против российского правительства. Это глупо, - сказал Ахметшин в интервью. - Ставки просто-напросто слишком высоки". Мэнсон комментирует: "Впрочем, сейчас более животрепещущий вопрос - будет ли он что-то делать для российского правительства и может ли он дать показания, что команда Трампа солгала о той роковой встрече. Ахметшин принадлежал к группе россиян, которая, по словам пресс-агента - британца, организовавшего встречу, - обещала Дональду Трампу-младшему в рамках поддержки со стороны российского правительства дать информацию, которая "обличила" бы соперницу его отца Хиллари Клинтон". Эта группа, как утверждают хулители Ахметшина, также стремилась добиться отмены американского "Закона Магнитского". Мэнсон утверждает: "Мне сообщили, что Ахметшин уже дал показания перед секретным большим жюри, которое экс-глава ФБР Мюллер собрал для расследования версии о российском влиянии в период избирательной кампании (его ответ: "Не знаю, о чем вы говорите", - хотя он быстро добавил, что обещает "полное сотрудничество" с любым расследованием). Вероятно, ему также пришлют повестки, чтобы досконально расспросить его в ходе череды слушаний в Конгрессе". "Хотя в Конгрессе и прессе многие считают его отнекивание неубедительным, он уверяет, что не занимается шпионажем и не работает на Кремль, хотя и говорит мне, что знает достаточно сотрудников спецслужб. Он говорит, что может вмиг обратиться к людям из "Агентства" (так коротко называется ЦРУ)", - пишет автор. "Он утверждает, что у него есть связи с французской, британской и немецкой разведкой. Но, несомненно, у него должен быть сходный доступ к сотрудникам российской разведки? "Я совершенно не заинтересован в работе на российское правительство, - говорит он. - Я не хочу все осложнять, а они, честно говоря, никогда мне не доверятся, потому что я тусуюсь со слишком многими из Агентства", - говорится в статье. Издание напоминает историю "Закона Магнитского": принят Конгрессом США в 2012 году после интенсивных лоббистских усилий Билла Браудера, накладывает санкции на российских чиновников, которых считают причастными к смерти российского юриста Сергея Магнитского. Последний "работал на Браудера и в 2008 году раскопал аферу на 230 млн долларов, направленную против российской казны, - аферу, которая, как он утверждал, была совершена преступной группой вместе с высокопоставленными российскими чиновниками", говорится в статье. Мэнсон пытается разобраться, почему Ахметшин оказался на встрече в "Башне Трампа". "Он говорит, что работал на финансировавшийся россиянами, зарегистрированный в США фонд, который стремился к отмене "бесчеловечного" запрета на усыновления российских детей американцами, введенного Москвой в отместку за "Закон Магнитского". Но он также долгое время утверждал, что США не докопались до дна в истории о том, кто совершил "аферу Магнитского". Суть его альтернативной версии в том, что история Магнитского "на самом деле была сфабрикована" и российские чиновники не совершили аферу и не были причастны к смерти Магнитского. Это льет воду на мельницу Кремля, и Браудер версию категорически отрицает. Ахметшин говорит, что благодаря своему первоначальному расследованию "саги о Магнитском" познакомился с Натальей Весельницкой - юристом из Москвы, пригласившей его в июне прошлого года на тот роковой ланч", - говорится в статье. Ахметшин сказал в интервью, что в тот день поехал в Нью-Йорк, чтобы сходить вечером на русский спектакль. "Честно говоря, на меня произвело большое впечатление, что Наталья смогла договориться о такой встрече", - говорит он, добавляя, что, по его мнению, команда Трампа согласилась на встречу в качестве "одолжения". "Ахметшин сказал, что не прочел бумаги о финансировании кампании Хиллари Клинтон, которые Весельницкая принесла на встречу, но раньше видел их русскую версию. Он говорит, что юрист составила их с помощью частной корпоративной разведки и речь в них шла о том, "как нехорошие деньги попали на Манхэттен и эти деньги вкладывались в поддержку политических кампаний", - говорится в статье. По словам Ахметшина, он говорил на встрече каких-то полторы минуты. "Я сказал, что это будет благоприятная возможность - это дело Магнитского никогда не проверялось правительством США, и все же оно становится началом конца для американо-российских отношений, так что это "фрукт, висящий очень низко", - сказал он в интервью. Источник: Financial Times