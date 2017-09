4 сентября 2017 г. Тоомас Хендрик Ильвес | Financial Times Меркель должна противостоять Путину в его попытках "взломать" демократию "Сейчас настало время для Германии и Ангелы Меркель решить, будет ли брошен вызов Владимиру Путину достаточно серьезно, чтобы он прекратил подрывать западную демократию. Учитывая, что немцы пойдут на выборы в конце месяца, нельзя терять ни минуты. Чем скорее Берлин примет меры, тем меньше вероятность того, что российский президент сможет вмешаться в федеральные выборы", - пишет бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в статье для Financial Times. "Поскольку русские всеми силами стараются "взломать" не только выборы, но и энергетические системы и другую жизненно важную инфраструктуру, Германия должна поддержать публичную дипломатию ЕС и НАТО, оповещающую о том, насколько агрессивны они стали. Среднестатистический гражданин способен отмахнуться от обвинений в хакерских взломах базы данных на выборах, но может не остаться столь же равнодушным, если они будут совершены в системе управления АЭС", - рассуждает автор. "Западные государства также должны сотрудничать и в официальном порядке", - считает Ильвес, напоминая, что хорошие возможности для этого предоставляет 4-я статья Североатлантического договора. "Эстония, наиболее продвинутая в цифровом отношении страна Европы и член НАТО, только что приняла на себя переходящее президентство ЕС и проведет "цифровой саммит" в этом месяце, - прекрасное мероприятие для развития цифровой безопасности", - продолжает автор. "Меркель также может найти друзей в неожиданных местах", - замечает экс-президент Эстонии. По его мнению, Китай может оказать давление на Путина за кулисами, поскольку он категорически не приемлет вмешательства во внутренние дела другого государства. "Когда эта подготовительная работа будет проведена, Европа и, возможно, США могут оказаться в лучшем положении для того, чтобы повысить цену, которую придется заплатить России: расширить болезненные санкции, принять меры против хакерства и усилить военные учения. Что не менее важно, западные граждане будут лучше осведомлены об истинной природе замыслов Путина против нас и нашего образа жизни", - заключает Ильвес. Источник: Financial Times