4 сентября 2017 г. Джон Иббитсон | Globe and Mail Как Канада тайно предоставляет убежище геям из Чечни, бегущим от преследований "В течение трех месяцев федеральное правительство тайно увозило чеченских геев из России в Канаду в рамках уникальной в мире секретной программы, - сообщает Джон Иббитсон в канадской The Globe and Mail. - Эвакуация, которой руководила глава МИД Христя Фриланд, выходит за рамки конвенций по международному праву и может еще больше ухудшить и без того напряженные отношения между Россией и Канадой". Однако правительство Либеральной партии Канады решило действовать вопреки этим обстоятельствам, говорится в статье. По состоянию на эту неделю 22 человека - примерно треть тех, кого приютили в российских убежищах, - ныне находятся в Торонто и других городах Канады, передает журналист. Еще несколько человек, как ожидается, должны приехать в предстоящие дни или недели. "Канада приняла большое количество людей, которые в большой опасности, и это прекрасно", - скала в телефонном интервью изданию Татьяна Локшина, директор российских программ Human Rights Watch, организации со штаб-квартирой в Нью-Йорке. "Программа держалась правительством в строжайшем секрете в течение месяцев, - информирует корреспондент. - НПО, которые были вовлечены, также хранили молчание, опасаясь что любые утечки могут навредить людям, которым они пытались помочь". Однако Кимали Пауэлл, исполнительный директор Rainbow Railroad, канадской НПО, сказал газете, что пришло время говорить публично о чеченских беженцах, так как те, кто хотел приехать в Канаду, уже там, и потому что новоприбывшим требуется помощь с трудоустройством, языковым обучением и консультациями, каковые сложно обеспечить, если их присутствие хранится в секрете". Правительственный чиновник, говоря на условиях анонимности, рассказал изданию, что до сих пор Оттава не желала публично признавать операцию. "В апреле правительство Либеральной партии Джастина Трюдо решительно осудило преследование геев в Чечне, - напоминает автор. - Однако публично чиновники сказали, что не видят способов помочь этим людям, находящимся в опасности, поскольку они находятся в родной стране, России. Также чиновники сказали в то время, что Канада должна уравновешивать потребности людей со всего мира, бегущих от преследований из-за расы, религии или социальной ориентации. Если подходить к чеченским геям как к отдельному случаю, это может установить несправедливый прецедент". В действительности усилия по спасению этих мужчин уже предпринимались, говорится далее. Как рассказывает журналист, 21 апреля глава МИД Христя Фриланд посетила Sedona Forum, ежегодное собрание политических лидеров и ведущих мыслителей, приводящееся сенатором от Аризоны Джоном Маккейном. "Она обсуждала там права человека (или их отсутствие) в России, российские действия в Сирии и на Украине, - говорится в статье. - В свою бытность журналистом в 1990-е годы Фриланд жила в России и писала о ней. Ее поддержка санкций против российских лидеров в ответ на вторжения Москвы на Украине столь разозлила Путина, что ей запретили въезд в Россию". На дискуссионной панели, в которую входила Фриланд, выступала также Локшина из Human Rights Watch, которая находилась в процессе написания доклада о ситуации в Чечне, говорится далее. На панельном обсуждении Локшина напрямую обратилась к Фриланд, сказав: "Жертвы отчаянно нуждаются в надежном убежище, и Канада может послужить примером другим правительствам, их приняв". Как оказалось, Фриланд согласилась. "При поддержке премьер-министра Джастина Трюдо и министра по иммиграции Ахмеда Хуссена МИД начал работать над программой спасения как можно большего количества людей, живущих в убежищах, - продолжает журналист. - Правозащитная организация Rainbow Railroad, которая тоже оказывала давление на правительство, добиваясь от него действий, согласилась помочь с созданием подпольной сети и с обеспечением поддержки беженцев после прибытия". Пауэлл отправился в России, чтобы провести беседы с людьми в убежищах и посовещаться с российской ЛГБТ-сетью. Правительство не хочет обсуждать, как оно преодолело проблему стран, которые не принимают беженцев, подающих запрос из своей страны, передает издание. "Был запущен процесс, согласно которому может быть сделано исключение для некоторых из этих правил", - рассказал изданию неназванных чиновник. "После проверки анкетных данных и контроля безопасности первые из беженцев начали прибывать в Канаду в июне", - пишет автор. Вовлеченным лицам был присвоен статус беженцев под защитой правительства. "Мы продолжим нашу работу в плане проверки и попыток перевезти других людей", - заявил изданию неназванный чиновник. Но правительство Канады полагает, что на данный момент все, кто желал приехать в Канаду и имел на это право, уже там находятся или скоро приедут. В Rainbow Railroad полагают, что общее число достигнет 30 человек. Большинство, но не все, - мужчины, большая часть - из Чечни, остальные - из других частей Северного Кавказа, информирует издание. Канада - единственная страна, одобрившая организованную, методичную программу по приему стольких чеченских геев, бегущих от преследований, сколько имели на это право и хотели приехать, уточняет корреспондент. По словам автора, неизвестно, знают ли и насколько детально знают чеченское и российское правительства о подпольной сети, ведущей из России в Канаду. Правительственный чиновник сказал газете, что, насколько известно канадским властям, Россия и Чечня не знали о программе. Источник: Globe and Mail