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4 сентября 2017 г.
4 сентября 2017 г.

Эми-Феррис Ротман | The Guardian

Дело о дискриминации "Аэрофлотом" по половому признаку дошло до московского суда

"Жалобы двух стюардесс "Аэрофлота" в адрес авиакомпании касательно гендерной дискриминации будут заслушаны в суде в Москве на этой неделе в рамках первого подобного дела, в которое вовлечена крупная государственная российская компания", - сообщает Эми-Феррис Ротман в The Guardian. Обе женщины, которым за 40, подали иски после того, как российский перевозчик распорядился сфотографировать и измерить всех стюардесс и, по утверждению этих сотрудниц, отстранил женщин, имеющих размер одежды 48 (британский 14) и больше, от очень желанных - и лучше оплачиваемых - дальних международных рейсов, говорится в статье. Эти женщины входят в число сотен работниц "Аэрофлота", которые заявляют о том, что подверглись дискриминации.

"Возможно, правительству становится немножко стыдно", - передает журналистка слова одной из истиц, Евгении Магуриной, произнесенные перед рассмотрением ее апелляции в Московском городском суде в среду. "Если бы это случилось в Америке, все бы бастовали", - добавила женщина.

Как сообщает журналистка, обе женщины проиграли свои дела в местных судах в апреле. Магурина (42 года) и ее соратница по иску Ирина Иерусалимская (45 лет) заявляют, что "Аэрофлот" начал кампанию, направленную на то, чтобы сделать сотрудниц моложе и привлекательнее.

"Аэрофлот" отрицает заявления российских женщин, однако, как кажется, представители "Аэрофлота" негласно признали, что такая политика действительно существует, на пресс-конференции в апреле, отмечает корреспондент. "Аэрофлот - это премиальная авиакомпания, и составной частью того, почему люди платят за билеты, является внешность ее сотрудников", - заявил Павел Данилин, член общественного совета авиакомпании.

Источник: The Guardian


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