4 сентября 2017 г. Оливер Холмс | The Guardian Мьянма полностью заблокировала помощь ООН мирным жителям в разгар кризиса вокруг мусульманского меньшинства рохинджа Мьянма полностью запретила всем гуманитарным организациям ООН жизненно важные поставки продовольствия, воды и медикаментов тысячам отчаявшихся мирных жителей в разгар кровопролитной военной операции в Мьянме, как стала известно The Guardian. В администрации координатора-резидента ООН в Мьянме сообщили The Guardian, что поставки были приостановлены, "потому что ситуация с безопасностью и правительственные ограничения на полевые работы сделали для нас невозможным оказание помощи". "В разгар насилия, самого ожесточенного за несколько десятилетий в этом регионе, армию обвиняют в жестокостях против преследуемого мусульманского меньшинства рохинджа, десятки тысяч представителей которого бежали из горящих деревень в соседнюю страну Бангладеш, многие с пулевыми ранениями", - сообщает газета. Сотрудники Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Фонда ООН в области народонаселения и ЮНИСЕФ более недели не проводили полевых работ в штате Северный Ракхайн, что затронет и бедных жителей-буддистов, и рохинджа, говорится в статье. По сообщениям Всемирной продовольственной программы ООН, ей тоже пришлось остановить поставки в другие области штата, что оставило четверть миллиона человек без регулярного доступа к продовольствию. Хотя рохинджа страдали от притеснений десятилетиями, недавняя вспышка насилия считается опасной эскалацией, потому что ее спровоцировала новая военизированная группировка рохинджа под названием "Араканская армия спасения рохинджа" (Arakan Rohingya Salvation Army), сообщает издание. "В Мьянме проживают примерно 1,1 млн рохинджа, которым государство, осужденное за свое обращение с национальным меньшинством, отказывает в предоставлении гражданства", - пишет газета. "Радикальные религиозные лидеры в преимущественно буддистской Мьянме разожгли антимусульманские настроения и обвиняют гуманитарных работников в том, что они предвзято занимают сторону рохинджа", - говорится в статье. Источник: The Guardian