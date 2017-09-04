Дымовые завесы российско-американских дипломатических баталий

"Еще одной загадкой в бурных отношениях между Россией и США" называют западные СМИ наблюдавшийся в пятницу из трубы здания российского консульства в Сан-Франциско черный дым. Разожженный в камине огонь - на фоне 30-градусной жары - переполошил весь город и породил конспирологические теории, подогретые слухами о запланированном обыске в здании. Что именно сжигали спешно эвакуирующиеся российские дипломаты, осталось тайной, но инцидент показал: США нервничают и не доверяют России.

В пятницу днем над зданием российского консульства в Сан-Франциско поднялся черный дым, рассказывает Фрауке Штеффенс на страницах немецкой газеты Frankfurter Allgemeine. Несмотря на 30-градусную жару, дипломаты, узнавшие о том, что им придется покинуть здание консульства, разожгли огонь в камине. Однако приехавшие пожарные были отправлены назад, что стало причиной различных слухов. По словам представителя местной противопожарной службы, "это было не случайно. Они что-то сжигали в камине". Но что это было, так и осталось секретом. "Этот инцидент показал, как сильно в США нервничают и не доверяют России", - пишет издание в статье под заголовком "Дипломатические дымовые сигналы".

Еще одно сообщение о возгорании касалось российского торгового представительства в Вашингтоне: согласно Foreign Policy, во дворе сотрудники представительства сжигали документы - какие именно, неизвестно. Российские дипломаты в Сан-Франциско и Вашингтоне "в любом случае спешили, так как президент Трамп дал им и их коллегам всего 48 часов на то, чтобы освободить помещения".

Конфликт между американцами и русскими обострился недавно: после того, как Трамп подписал закон о новых санкциях, Путин распорядился выслать из страны 755 сотрудников американских диппредставительств. Трамп ответил на это закрытием трех российских представительств. В Госдепе США заявили, что отныне "будет восстановлен баланс". Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия сожалеет о "новом витке обострения", и добавил, что в скором времени проинформирует американскую сторону о соответствующей жесткой реакции.

"Нынешний конфликт оказывается для Трампа удобной возможностью показать свою независимость от России и превосходство над ней", - подчеркивает журналистка. Все, что Трамп делает в отношении России, подвергается критике как в СМИ, так и в американском обществе.

"Однако уверенности в том, будет ли теперь Трамп придерживаться более жесткого курса по отношению к России, как того хотят многие республиканцы, все же нет, хотя международные конфликты последних месяцев и показали ему, что зачастую интересы России и США противоречат друг другу", - заключает Штеффенс.

"В российском консульстве нет дыма без теории заговора" - утверждает The New York Times в заголовке репортажа из Сан-Франциско. Корреспондент издания описывает реакцию местных жителей на дым из трубы здания российского консульства.

"Соседи собрались на тротуарах, чтобы поглазеть на это; приехала пожарная охрана, чтобы разобраться с происходящим; местные чиновники в сфере охраны окружающей среды прислали инспектора. Поскольку это Калифорния, возникли опасения загрязнения", - отмечает автор статьи Томас Фуллер.

"Но в воздухе витала и более мрачная теория заговора - что русские сжигают документы накануне того, что официальный представитель МИДа в Москве назвала обыском в здании, намеченном на субботу американскими службами безопасности", - говорится в статье.

"Может, они сначала все разрезают на кусочки, а потом сжигают разрезанное, - сказала одна из женщин, наблюдавших за происходящим, представившаяся как Марион. - Мне все равно, что они делают, коль скоро огонь не появляется в окнах".

Дайан Фу, давно проживающая в этом районе, назвала россиян хорошими соседями.

"Когда у нас в квартале были вечеринки под открытым небом, они всегда приходили со своими легендарными блинчиками и водкой, - сказала она. - Жаль, что они уезжают, но, по большому счету, я все понимаю".

"Закрытие российской дипломатической миссии вблизи Силиконовой долины, в основном, считается наказанием за злонамеренные действия Москвы в киберпространстве", - отмечает автор.

"Нет дыма без огня. А уж если дым выходит из трубы на крыше здания российского консульства в Сан-Франциско, нет сомнений, что жгут секретные документы. Невероятная и необоснованная конспирологическая теория вокруг длящейся дипломатической распри между Москвой и Вашингтоном быстро распространилась, - повествует Паоло Валентино в итальянской газете Corriere della Sera. - Согласно поклонникам жанра, предстоящий обыск зданий (по распоряжению Госдепартамента), которые было приказано закрыть, вынудил российских дипломатов бросить свои секреты в камин".

По мнению журналиста, скорее, стоит обратить внимание на фразу Марии Захаровой, представителя МИД России. Захарова предположила, что американские спецслужбы могут использовать проверки, чтобы "подсунуть компрометирующий материал" в здания, передает газета. "Невероятная отсылка к прошлому. Если продолжать думать, что мы не вернулись к состоянию холодной войны между Москвой и Вашингтоном, все же нет сомнений, что, хотя геополитическая суть столкновения, его правила и система образов приняли более скромные масштабы, взаимные страхи и подозрения все те же, что прежде", - заключает издание.

"Москва и Вашингтон ведут разговор на повышенных тонах" - констатирует французская Les Echos.

Случай в Сан-Франциско журналист Николя Ролин называет "еще одной загадкой в бурных отношениях между Россией и США". Как сообщает издание, российское консульство в Сан-Франциско, подозреваемое Вашингтоном в причастности к кибератакам, оказалось не единственным, попавшим под прицел. Белый дом также приказал закрыть два российских торгпредства в Нью-Йорке и Вашингтоне, где также был замечен огонь. Свое решение США оправдывают стремлением к балансу: у России будет столько же консульств (три) на американской территории, сколько имеют США в России.

В воскресенье Москва потребовала, чтобы США отменили свое решение. Намерение американцев устроить обыск в торговых представительствах Москва назвала "беспрецедентным актом агрессии". И обвинила Вашингтон в стремлении разместить там "компрометирующие предметы". Глава МИД Лавров при этом более жестко говорил об Обаме, чем о его преемнике, обвиняя Обаму в ответственности за ухудшение отношений между двумя странами, отмечает Ролин.

Трамп и Путин обмениваются штрафными мерами: одна их часть вызывает улыбку, однако другая внушает серьезные опасения, пишет в своей публикации на сайте Tagesspiegel обозреватель издания Кристоф фон Маршалл.

"Санкции, направленные против диппредставительств, которыми обмениваются русские и американцы, попадают скорее под категорию "сатира и юмор". Драмой при этом могут обернуться разногласия по поводу выхода из договора РСМД, которые пока не выносились на публику. Или трагедией - если за спором последует новая гонка вооружений", - констатирует журналист.

В 1987 году, напоминает Tagesspiegel, договор РСМД положил конец ядерной гонке вооружений в Европе, а нынешний конфликт заставляет вернуться во времена холодной войны. "По сравнению с этим конфликт вокруг дипломатов и консульских представительств выглядит милой забавой, (...) демонстрируя при этом, что Россия и США давно уже не играют на равных", - говорится в статье.

"Путин не имеет возможности симметрично ответить Вашингтону на принятые Конгрессом антироссийские санкции", - отмечает автор. "У него нет товаров, которые были бы нужны США, а ему самому для модернизации измученной экономики нужны западные технологии и инвестиции".

"Арсенал ядерного оружия - пожалуй, единственный аспект мировой политики, в которой Россия может тягаться с США. Но в двустороннем порядке эту проблему не решить", - пишет автор, считая хорошим знаком тот факт, что США подключают к этому вопросу НАТО, таким образом вынося решение проблемы на международный уровень.