Финляндия - образец борьбы против "гибридной" войны в русском стиле

Эта страна, ставшая мишенью кампаний по дезинформации и дестабилизации, проводимых Москвой, и имеющая общую границу с Россией протяженностью в 1340 км, проявляет особое сопротивление, отчасти связанное со своей историей, пишет специальный корреспондент Le Monde в Хельсинки Анн-Франсуаз Ивер.

11 марта 2016 года мультимедийное агентство Sputnik, финансируемое Кремлем, объявило о приостановке вещания на финском языке после того, продлившегося меньше года. Концепция так и не сработала. Прежде всего, дело в языке, редком и сложном: издатели пропагандистского пропутинского сайта так и не сумели им по-настоящему овладеть, что делало комичным чтение статей. К тому же не удалось привлечь внимание читателей, пишет журналистка. Финны, знакомые с превратностями истории, празднующие в этом году 100-летие своей недолгой независимости, отмеченной двумя войнами с надоедливым восточным соседом, уже давно научились не доверять информации, поступившей из России, говорится в статье.

Задолго до подозрений по поводу вмешательства в американскую избирательную кампанию, напоминает бывший финский дипломат Рене Нюберг, "возникла медийная буря из-за заявления Лизы Ф., девушки германо-российского происхождения, которая якобы была изнасилована беженцами; далее последовали фальшивые письма шведского министра обороны, циркулировавшие в интернете, убеждавшие в том, что Стокгольм поставлял оружие Украине".

Метод и использованные средства меняются в зависимости от контекста, однако стратегия "гибридной" войны, проводимой Москвой, остается прежней, констатирует Ярно Лимнелл, профессор университета Аалто и специалист по кибербезопасности: "Речь идет о том, чтобы идентифицировать слабости указанного общества, затем извлечь из них выгоду, пользуясь одновременно и с различной степенью интенсивности политическими, социальными, информационными способами, а также коммуникацией, с тем чтобы расшатать доверие местного населения к социальным институтам и руководителям страны".

Отношения между Москвой и Хельсинки смягчились после окончания холодной войны, но аннексия Крыма в 2014 году ознаменовала перелом, отмечает журналистка.

В тот же момент интернет-сайты начали подхватывать дезинформацию о ситуации в Крыму и войне на Украине. "Мы поняли, что имеем дело с информационной войной", - сказала Минна Холопайнен, главный редактор финского новостного агентства STT. Осенью 2014 года информационное агентство стало устраивать тренинги, "чтобы разобраться в различных типах повествований и как можно быстрее отреагировать", рассказала журналистка.

Должностные лица, ответственные за связи с общественностью в финском правительстве, со своей стороны, борются против полемики, подпитываемой российскими СМИ, которые обвиняют финские социальные службы в похищении российских детей, рожденных в смешанных браках и живущих в Финляндии, передает автор статьи. "Некоторые даже уверяли, что, поскольку мы быстро стареем, нам нужна свежая кровь, - описывает Марку Мантила, бывший директор по связям с общественностью премьер-министра. - Нам потребовалось некоторое время, чтобы понять, что это делалось преднамеренно". Были выпущены брошюры на русском языке, чтобы вести бой с дезинформацией, говорится в статье.

Предполагаемая дискриминация русскоязычного меньшинства в Финляндии фигурирует среди излюбленных тем кампаний по дезинформации, проводимых против страны, считает Ивер.

Вопрос о вступлении Финляндии в НАТО - другая тема, высоко ценимая прокремлевскими СМИ. "Москва соглашается на то, что мы входим в состав Евросоюза, но пытается нас запугать, чтобы мы не присоединились к НАТО", - поясняет бывший глава правительства Александр Стубб, который борется за вступление в Североатлантический альянс.

Зимой 2015 года, в разгар кризиса с беженцами, Россия пропустила в Финляндию 1713 лиц, претендующих на убежище, в нарушение действующей уже несколько десятилетий практики, требующей, чтобы каждая страна сама контролировала свои границы. "Это была открытая попытка дестабилизации", - утверждает бывший посол в Москве (с 2002 по 2004 год) Рене Нюберг.

Хельсинки, не смолчав, предпочли прозрачность. В октябре 2015 года президент Саули Нийнистё публично признал, что Финляндия стала объектом попыток дестабилизации, и подчеркнул, что каждая страна несет ответственность за свою защиту. "Предохраняя свой компьютер от вирусов или не распространяя ложную информацию", - детализировал профессор Ярно Лимнелл.

Финляндия не отказывается от своей доктрины "тотальной защиты", разработанной во времена холодной войны, которая сопряжена с координированной мобилизацией гражданских и военных ресурсов, особо эффективных для борьбы против гибридной угрозы, - отмечает Саара Джантунен, исследовательница стратегических коммуникаций в военной сфере. - Поскольку "гибридная" война нацелена на все общество, мы стремимся к тому, чтобы оборона стала всеобщим делом: такова модель "гибридной" обороны".

Затишье, наступившее осенью 2016 года, не повод забыть об усилиях, проводимых в тени, с целью влияния на общественное мнение, предостерегает Джантунен. Исследовательница отмечает изменение стратегии с "психологическими операциями, которые теперь нацелены на личности, активно проявляющие себя в общественных дебатах, по таким вопросам, как иммиграция, Европа и Россия".

Джантунен обеспокоена "совместным действием различных факторов". "Возможно, у нас появился иммунитет против традиционной пропаганды со стороны России, чем объясняется провал агентства Sputnik, но это не относится к выступлениям, направленным против иммиграции", - сказала она.