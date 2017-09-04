Москва и Вашингтон ведут разговор на повышенных тонах

Белый дом в субботу приказал закрыть российское консульство в Сан-Франциско, а также два торговых представительства в Нью-Йорке и Вашингтоне. В воскресенье Россия потребовала, чтобы США отменили свое решение, пишет журналист французской газеты Les Echos Николя Ролин.

Еще одна загадка в бурных отношениях между Россией и США. В пятницу густой черный дым поднимался из печной трубы российского консульства в Сан-Франциско. Полиция и пожарные быстро прибыли на место, однако им не удалось выяснить происхождение дыма. Ситуация представляется тем более волнующей, что Вашингтон накануне приказал закрыть консульство, в отместку за высылку этим летом 755 американских дипломатов из России, после американских санкций против Москвы, говорится в статье.

Кто-то стал усматривать в произошедшем знак того, что, прежде чем убраться восвояси, там сжигали документы... Российское консульство в Сан-Франциско, подозреваемое Вашингтоном в причастности к кибератакам, оказалось не единственным, попавшим под прицел. Белый дом также приказал закрыть два российских торговых представительства в Нью-Йорке и Вашингтоне, где также был замечен огонь. Россияне вынуждены были подчиниться, однако выразили протест. В воскресенье Москва потребовала, чтобы США отменили свое решение. Кроме того, советник-посланник американского посольства был вызван для объяснений. Ему была вручена официальная нота протеста. Намерение американцев устроить обыск в торговых представительствах Москва назвала "беспрецедентным актом агрессии". И обвинила Вашингтон в стремлении разместить там "компрометирующие предметы", передает журналист.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров при этом в более жесткой манере говорил о Бараке Обаме, чем о его преемнике, обвиняя Обаму в ответственности за ухудшение отношений между двумя странами, отмечает Ролин.

Свое решение США оправдывают стремлением к достижению баланса: у России будет столько же консульств (три) на американской территории, сколько имеют США в России. Одновременно с этим Вашингтон стремится препятствовать продаже российской компании "Роснефть" венесуэльской доли, являющейся активом техасской нефтяной компании Citgo. В то же время всплывают новые разоблачения по расследованиям связей между Дональдом Трампом и Россией, указывает автор.