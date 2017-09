4 сентября 2017 г. Николь Перлрот, Майкл Уайнс, Мэттью Розенберг | The New York Times Российские попытки "взломать" выборы, более обширные, чем было известно ранее, не привлекли пристального внимания "Звонки начали массово поступать от сотен раздраженных избирателей Северной Каролины сразу после 7:00 в день выборов в ноябре прошлого года", - пишут журналисты The New York Times Николь Перлрот, Майкл Уайнс и Мэттью Розенберг. "Десяткам людей сказали, что они не имеют права голосовать, и не допустили их на участки, даже при наличии действующих регистрационных карточек. Других направили с одного избирательного участка на другой, а там также не допустили. Десяткам избирателей ошибочно сообщили, что они уже проголосовали несколько дней назад. На одном участке голосование было остановлено на два часа", - говорится в статье. "Сьюзан Гринхалф, специалист по выявлению нарушений в общественной группе наблюдателей на выборах, забеспокоилась. Большинство жалоб поступило из Дарема, округа с демократическими симпатиями в "колеблющемся штате". Проблемы возникли с электронными списками избирателей - планшетами и ноутбуками, на которые были загружены регистрационные программы, которые постепенно заменили толстые папки бумаг, используемые для проверки личности избирателей и их регистрационного статуса. Она знала, что несколько месяцев назад компанию, обеспечившую Дарем программным обеспечением, VR Systems, взломали российские хакеры", - пишут авторы статьи. "Существует множество других причин для подобных накладок (местные чиновники винили человеческий фактор и сбой программ), и так и не было выявлено точных фактов цифрового саботажа, и, тем более, причастности к ним России", - отмечают журналисты. "Однако несколько месяцев спустя у Гринхалф, других экспертов по безопасности и некоторых госчиновников все еще остаются вопросы о том, что произошло в тот день в Дареме, как и в других округах в Северной Каролине, Вирджинии, Джорджии и Аризоне", - говорится в статье. После избирательной кампании, отмеченной российским вмешательством, местные, уровня штатов, а также федеральные агентства практически не провели электронной экспертизы, необходимой для оценки влияния, если оно было, на голосование как минимум в 21 штате, избирательные системы которых были атакованы российскими хакерами, согласно интервью с почти двумя десятками государственных чиновников, чиновников в сфере нацбезопасности и специалистами по избирательным технологиям. Атаки на обширную систему обработки данных на выборах - операции по регистрации избирателей, государственные и местные электоральные базы данных, электронные списки избирателей и другие программы - заслужили гораздо меньше внимания, чем другие аспекты российского вмешательства, такие как хакерские взломы электронных писем демократов и распространение ложной или вредоносной информации о Хиллари Клинтон, констатируют авторы. Между тем взлом электоральных систем был более обширным, чем сообщалось ранее, как выяснила The New York Times. "Это отчасти связано с тем, что контроль над выборами принадлежит штатам; у них меньше ресурсов, чем у федерального правительства, но они давно не желают допускать даже незначительное вмешательство федеральных органов в процесс голосования", - говорится в статье. "Это, наряду с юридическими ограничениями на вовлечение спецслужб во внутригосударственные проблемы, затруднило масштабное исследование попыток России скомпрометировать американские избирательные системы. Речь идет о попытках прочесывать базы данных избирателей в поиске слабых мест или изменять данные, что обнаружено во многих штатах", - говорится в публикации. В Дареме местная фирма, имеющая ограниченные возможности для проведения цифровой экспертизы и малый опыт разработки программного обеспечения, подготовила конфиденциальный отчет, большая часть которого основывалась на интервью с работниками избирательных участков по проблемам выборов в округе. The New York Times ознакомилась с отчетом, и специалисты по электоральным технологиям, которые рассмотрели его по запросу газеты, заключили, что фирма не провела никакого анализа вредоносных программ и не проверила, было ли изменено какое-либо программное обеспечение, поддерживающее электронные списки избирателей. Отчет принес больше вопросов, чем ответов, сочли специалисты. Подробная информация о хакерском проникновении появилась не ранее июня в секретном отчете АНБ, попавшем в руки журналистов новостного сайта по национальной безопасности The Intercept. В этом отчете говорилось, что хакеры из ГРУ проникли в компьютерные системы компании VR Systems уже в августе 2016 года, а затем отправили фишинговые электронные письма с поддельной учетной записи VR Systems в 122 избирательных органа на местном уровне и уровне штата. Целью этих писем была попытка обманом заставить электоральных чиновников загрузить вредоносное программное обеспечение на их компьютеры, поясняют журналисты. Анализ АНБ не показал, сумели ли хакеры повредить данные избирателей. Неизвестно, заключили в агентстве, привел ли российский фишинг "к успешной компрометации предполагаемых жертв и какие данные потенциально могли быть доступны". "Идея о подрыве американских выборов путем взлома избирательных систем не нова. Согласно оценке российских кибератак, опубликованной в январе, спецслужбы заявили, что кремлевские разведслужбы собирали информацию об электоральных процессах, технологии и оборудовании в США с начала 2014 года", - отмечает издание. Источник: The New York Times