4 сентября 2017 г. Гленн Траш и Марк Лендлер | The New York Times Почему после взрыва, устроенного Северной Кореей, Трамп наиболее резко раскритиковал Южную Корею "На минувших выходных, пока мир нервничал из-за испытаний мощного ядерного устройства в Северной Корее, президент Трамп подверг самому резкому словесному обстрелу не пхеньянский режим-отступник, а ближайшего партнера США по борьбе с этим кризисом - Южную Корею", - отмечает The New York Times. В "Твиттере" Трамп обвинил Сеул в "задабривании" Северной Кореи, поясняют журналисты Гленн Траш и Марк Лендлер. По мнению авторов, тем самым президент США "изливал свое недовольство новым либеральным правительством Южной Кореи, которое, по его мнению, мягко относится к северокорейской атомной программе, а также сопротивляется требованию Трампа пересмотреть торговые установления, которые он считает "жульничеством" в отношении американской рабочей силы и компаний". "В отношении Трампа кризис обнажает тот факт, что его программа в сфере торговли, которая была фундаментом его кампании в духе экономического популизма в 2016 году, все больше противоречит программе в сфере безопасности, реализуемой им на президентском посту. В основном эту проблему создал сам Трамп. В отличие от нескольких своих предшественников, которым удавалось давить на другие страны в сфере торговли, одновременно сотрудничая с ними на ниве безопасности, Трамп открыто увязывает две эти сферы, сам себя загоняя в угол", - комментирует издание. Трамп раскритиковал и другую страну, которую считает противником в сфере торговли, отмечают авторы. В воскресенье он заявил, что Северная Корея "ставит в неудобное положение" Китай. Позднее Трамп сказал, что рассматривает возможность "прекращения любой торговли со всеми странами, которые ведут бизнес с Северной Кореей", но не упомянул конкретно о Китае. "Итак, спокойный праздничный уикенд превратился в нервотрепку из-за двойной угрозы: перспективы ядерной войны на Корейском полуострове и вероятности экономического противостояния мировых держав, поскольку Трамп раздумывает над тем, чтобы уже на этой неделе выйти из крупного торгового соглашения с Южной Кореей", - пишет издание. Сотрудники администрации США сочли, что это наступление на всех фронтах необходимо, чтобы давить и на противников, и на союзников. Но независимые наблюдатели обеспокоены. "В обстоятельствах, когда нам понадобится тесное сотрудничество не только с Южной Кореей, но и с Китаем, он замахивается на всех сразу вместо того, чтобы попытаться наладить поддержку и координацию действий", - говорит Эли Ретнер, бывший высокопоставленный чиновник администрации Обамы. Правда, он полагает, что последние ядерные испытания в Северной Корее, возможно, наконец-то склонят Пекин к более серьезному давлению на Пхеньян. Многие наблюдатели изумлены нападками Трампа на Южную Корею. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин "на самом деле рьяно поддерживает американский подход, направленный на максимальное давление и вовлеченность в события", говорит бывший эксперт Госдепартамента Роберт Эйнхорн. "Ничто из того, что он сделал до сих пор, не попахивает задабриванием". По словам сотрудников Белого дома, Трамп больше всего недоволен обостряющимся спором из-за хронического профицита Южной Кореи в торговле с США. "Эта тема не выходит из головы у Трампа, чей рейтинг в промышленных штатах Среднего Запада снижается", - говорится в статье. Источник: The New York Times