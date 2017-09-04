Армия США не готова противостоять России в Европе

"Силы быстрого реагирования армии США в Европе недостаточно оснащены, недоукомплектованы и недостаточно хорошо организованы, чтобы противостоять военной агрессии России или ее высокотехнологических опосредованных агентов", - пересказывает Politico служебный доклад. "Некоторые из тех, кто прочел это исследование, рассматривают его как "сигнал к пробуждению от спячки" в момент, когда администрация Трампа стремится сдержать осмелевшего Владимира Путина", - пишет журналист Уэсли Морган.

"Размещенная в Италии 173-я воздушно-десантная бригада - оплот НАТО, часть, которая последние 15 лет провела много времени в командировках в Ираке и Афганистане - испытывает нехватку "основных возможностей, которые необходимы, чтобы она могла выполнять свою миссию эффективно и с решающей быстротой", - пишет издание, цитируя документ, с которым оно ознакомилось, - аналитическое исследование, проведенное самой бригадой.

В докладе подробно описаны примеры "отставания в области возможностей", выявленные бригадой на недавних тренировках вместе с украинскими военными.

Например, у бригады нет подразделений ПВО и РЭБ, и она чересчур полагается на спутниковую связь и GPS. Автор поясняет: это наследие действий в Ираке и Афганистане, где бригада имела дело с противником, не имеющим авиации и высокотехнологического оборудования.

"Хотя ее численность - около 4 тыс. военнослужащих - слишком мала для самостоятельного отпора российской атаке на Европу, 173-я воздушно-десантная бригада считается одним из главных элементов, удерживающих Москву от угроз рубежам НАТО, особенно после того, как в 2013 году из Германии были выведены две танковые бригады армии США", - пишет издание.

Но в докладе сделан вывод, что в Ираке и Афганистане у бригады отчасти притупились "умения вести более изощренные бои - те умения, которые Россия оттачивает на Украине", как формулирует газета.

По мнению автора, некоторые проблемы можно устранить относительно легко и просто. Например, камуфляжные сетки - "дефицитная роскошь для тактических подразделений".

В докладе рекомендуется заменить старые бронированные "хаммеры", которые стали бы "легкой добычей" для российской бронетехники, новыми машинами Ground Mobility Vehicle, которые армия США намерена закупить у компании General Dynamics.

Еще один совет - снабдить бригаду небольшой группой легких танков для защиты передовых разведчиков. Но, по данным автора, в ближайшие годы бригаде придется обходиться тяжелой бронетехникой.

"Красной нитью через доклад проходит тема угрозы, которую несут российские станции помех и другие средства РЭБ", - сообщает издание. В докладе говорится, что эти средства "могут эффективно нейтрализовать систему GPS с расстояния 50 миль", и следует ожидать, что "на всем протяжении конфликта GPS будет недоступна или ненадежна".

По мнению автора, проблему можно решить с помощью ВЧ-радиосвязи, которую труднее засечь и заглушить. Но в армии США теперь преобладают спутниковые рации.

"Из-за этого дефицита 173-я была вынуждена попросить союзников из Латвии, чтобы они помогли ей освоить методы связи перед лицом российских радиоэлектронных помех. Это мрачный признак того, как захирели в американских войсках познания о ключевом способе связи", - говорится в статье.

Артиллерия США тоже полагается в основном на GPS. Издание отмечает, что раньше артиллеристы применяли методы астрономического ориентирования, но армия США уже более 20 лет не обновляет так называемые "Армейские эфемериды" - таблицы, которые для этого использовались.

Отставной американский военный Адриан Боненбергер считает: "Если Россия применит средства РЭБ для помех артиллерии бригады, а противотанковые вооружения не смогут пробить броню российской техники, и если российская сторона сможет привести в замешательство этих десантников, помешать им и быстро взять над ними верх, нас, возможно, ожидает долгая война".