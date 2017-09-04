Оружие Кима

"Итак, Северная Корея предположительно стала членом "ядерного клуба". То есть того узкого круга стран, которые могут похвастаться наличием в своих арсеналах одной или нескольких водородных бомб, в тысячи раз более мощных, чем снаряды, которые сровняли с землей Хиросиму и Нагасаки", - пишет в итальянской газете La Repubblica Лука Фрайоли.

"Водородную бомбу сложнее изготовить, чем атомную", - отмечает журналист. "Однако она досягаема для страны, которая вкладывает большую часть своих ресурсов в вооружения. И физика, которой надо владеть, очень стара: ее преподают в рамках обычных университетских курсов", - рассказал изданию Паоло Котта Рамузино, профессор физики в Миланском университете и генеральный секретарь Pugwash, движения ученых, которые на протяжении шестидесяти лет борются за разоружение.

"Тем не менее, наука еще не в состоянии вынести заключение касательно того, что действительно взорвалось прошлой ночью под землей в Северной Корее, - говорится далее. - Самые полные данные поступают из Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) со штаб-квартирой в Вене. Ее эксперты подтверждают: в Северной Корее произошло "необычное сейсмическое явление" мощностью 5,9 балла по шкале Рихтера". Как передает автор, сопоставление данных, касающихся сейсмических волн, не только исключило возможность естественного землетрясения, но и позволило установить место взрыва: он произошел за много километров к северо-западу относительно мест, выбранных Пхеньяном для испытаний, которые следовали друг за другом с 2006 года по прошлый год.

Однако касательно причин взрыва ученые реагируют сдержанно. Это действительно была водородная бомба, как утверждает режим Кима? - задается вопросом автор. "Пока мы не можем этого знать", - ответил Вольфанго Пластино, преподаватель прикладной физики в Университете Roma Tre и член рабочей группы по международной безопасности и контролю над вооружениями Национальной академии деи Линчеи. - Чтобы дать ответ, нужно обнаружить следы благородного газа, ксенона, который выделяется во время атомных реакций. Но это непросто". Как поясняет автор, ОДВЗЯИ создала сеть датчиков, которые измеряют, есть ли в воздухе следы взвеси и благородных газов, которые можно приписать атомному взрыву: прошлой ночью работало 88 подобных станций во всем мире. "К сожалению, две самые близкие к месту взрыва станции - на российской территории - были выключены, - сообщил Пластино. - А погодные модели говорят о том, что, если были утечки газа во время подземного взрыва, атмосферные течения отнесли их именно на тот участок".