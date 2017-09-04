Венгрия - страна Евросоюза, отдающая предпочтение Путину

Виктор Орбан, сделавшийся маргиналом в ЕС и в Брюсселе из-за твердости антииммигрантской позиции и авторитарного "иллиберализма", открыто обхаживает хозяина Кремля, видя в нем образец для подражания - и рискуя вновь толкнуть Будапешт в объятия Москвы, пишет журналист Жоэль Ле Паву на портале Slate.fr.

Сейчас в Будапеште как никогда актуальна листовка с изображением Брежнева и Хонеккера, обменивающихся нежным товарищеским поцелуем, говорится в статье. В 1990 году партия "Фидес" Виктора Орбана, молодого лидера прозападного движения, призывала избирателей "сделать свой выбор" между подчинением Москве и свободой.

И вот, 27 лет спустя либеральный лидер былых времен и любимчик Запада решительно обращает свои взоры за Урал. Атомная электростанция "Пакш", которая должна быть обновлена при поддержке Москвы, газ, в изобилии поставляемый "Газпромом", общая враждебность к НПО и критически настроенным СМИ и шесть встреч с Владимиром Путиным начиная с 2010 года, указывает журналист.

Седьмая встреча произошла в понедельник ,28 августа, в день открытия чемпионата мира по дзюдо, куда хозяин Кремля, обладатель черного пояса и почетный президент Международной федерации дзюдо, был приглашен как почетный гость, продолжает журналист.

"Эта встреча была четвертой после аннексии Крыма, и венгерское правительство всегда противилось введению санкций против Москвы из-за конфликта на Украине, - считает политолог Петер Креко, директор будапештского института Political Capital Institute. - ЧМ по дзюдо и дипломатическая спортивная составляющая - всего лишь предлог, призванный затмить истинные политические мотивы этой встречи, которые никогда не станут достоянием широкой публики. Путин в Венгрии более популярен, чем Ангела Меркель, и Орбан пользуется своими отношениями с ним в целях дестабилизации Европы. Россия тоже выигрывает на этом курсе, получая возможность продемонстрировать, что находится не в полной изоляции на Западе".

"Многие западные официальные представители заметили сильное разрастание российской разведдеятельности на венгерской территории в последние годы. Венгрия, расположенная на окраине Шенгенского пространства и зоны НАТО, служит задним двором (...) в центре континента, регулярно размещает на своей территории учения НАТО и представляет собой немаловажного союзника в оборонной стратегии Восточной Европы ввиду близости к Украине. При этом некоторые партнеры Венгрии ясно осознают, что ее правительство и аппарат безопасности являются скомпрометированными", - уточняется в статье в газете Politico Europe, где ставится вопрос о глубине российского влияния в стране.

"Орбан знает, что его население настроено скорее проевропейски и что субсидии Брюсселя дают ход местной экономике, - говорит эксперт по внешней политике Андраш Радноти. - Он также знает, что Венгрия не находится в сильной позиции по отношению к Москве, когда речь заходит о газе, метро или об атомной электростанции "Пакш", и что мы ничего не можем предложить русским, кроме встречи с большой помпой в статусе почетного приглашенного. (...) Выставить себя напоказ рядом с такой поп-звездой, как Путин, для Орбана значит вызвать гнев и восхищение, подпитывающие его стратегию".