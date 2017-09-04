Что планирует Москва?

Два года назад российские хакеры совершили атаку на Бундестаг. Однако власти Германии сомневаются в том, что украденная тогда информация будет опубликована накануне выборов в немецкий парламент. Они указывают на опасность другого рода, пишет Фабиан Райнбольд на страницах немецкого журнала Der Spiegel.

Как считают в немецком Федеральном ведомстве по безопасности в сфере информационной техники (BSI), подобный сценарий, разумеется, нельзя исключать. "Нельзя исключать, что украденные данные могут быть опубликованы накануне выборов в Бундестаг или что могут произойти новые хакерские атаки на различные ведомства или политические партии", - говорит глава ведомства Арне Шёнбом.

Тем не менее, существует и ряд причин, по которым этого может и не произойти. Так, на выборах в Бундестаг, в отличие от президентских выборов в США и во Франции, не будет столкновения двух кандидатов, и потому повлиять на немецкую избирательную систему намного сложнее. К тому же сейчас, в отличие от ситуации в начале нынешнего года, власти канцлера Ангелы Меркель ничто не угрожает. Преимущество ее партии "Христианско-демократический союз" (ХДС), согласно опросам, стабильно, и российским спецслужбам не удастся как-либо повлиять на это.

Также мог подействовать и пример того, что случилось во Франции. Там утечка из электронной переписки Макрона, за которой стояли российские хакерские группировки, нисколько не повредила кандидату и не помогла его противнику - прокремлевскому политику Марин Ле Пен. Франция, как говорится далее, была подготовлена, и люди Макрона разместили в массиве данных, которые были украдены, бесполезную и неправильную информацию, и в итоге "никакого взрывного эффекта не вышло".

К тому же данные, украденные из Бундестага, уже устарели - им два года. По этой причине один из депутатов Бундестага сравнивает их с "холодным кофе".

Вне зависимости от отдельных оценок и слухов немецкие власти едины во мнении, что Россия преследует в Германии стратегические интересы и будет их добиваться, в том числе, путем дезинформации и раскола общества. К примеру, случай девочки Лизы показал, насколько подвержены подобным методам российские немцы. Поэтому немецкие власти видят наибольшую опасность для выборов как раз в подобных дезинформационных кампаниях, добавляет Der Spiegel.