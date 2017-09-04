Предвыборная теледуэль в Германии: причин для перемен нет

Социал-демократу Мартину Шульцу не удалось убедительно выступить в роли нового потенциального канцлера, считает Биргит Бауманн, постоянный автор Der Standard.

"Вот он, апофеоз избирательной кампании в Германии: единственная теледуэль между действующим канцлером Ангелой Меркель и ее основным конкурентом на предстоящих выборах социал-демократом Мартином Шульцем, - пишет журналистка. - Правда, зрители напрасно ждали чего-то, что можно было бы назвать историческим моментом теледебатов: в ходе словесного поединка ничего такого не было".

"Меркель, - замечает автор, - следовала своей привычной программе в духе "вы меня уже знаете" (...) и давала почувствовать Шульцу - касалось ли это темы беженцев или задержанных в Турции граждан Германии, - что оппозиции легко требовать, а ей как канцлеру приходится смотреть на вещи более широко".

"Конечно, Меркель могла заработать очки и на том ловко вставленном замечании, что социал-демократы за последние четыре года, входя в состав "большой коалиции" вносили свой вклад во все решения, принимаемые правительством", - замечает автор.

По мнению Бауманн, "удивительным и разочаровывающим" моментом оказались вопросы, которые задавали ведущие. "В первой части дебатов речь шла преимущественно о беженцах: обращаясь все время к прошлому, участники дискутировали, что следовало, а что не следовало делать в 2015 году", - говорится в статье.

"Такие важные темы, как образование, требующие обновления школы, пошатнувшая инфраструктура, нехватка жилья в крупных городах и другие насущные вопросы вообще не обсуждались или затрагивались вскользь. (...) Осталось ощущение, что два профессионала встретились, чтобы поболтать: Меркель ничего нового не сказала, Шульц выступил неплохо, но, если канцлером ему стать не суждено, с Германией ничего не случится. А вообще, эти двое подходят друг другу - почему бы не оставить "большую коалицию"?" - заключает журналистка.