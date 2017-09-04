Путин воплощает в жизнь кошмар НАТО

Россия и Белоруссия проводят военные учения - эта совместная тренировочная операция становится для НАТО болезненным напоминаем об ахиллесовой пяте на восточных рубежах альянса. И это несмотря на то, что заявленные 13 тыс. участников учений не представляют собой настоящей угрозы, говорится в статье на сайте Stern.

"НАТО с начала кризиса вокруг Крыма и Украины уже привыкло к военным игрищам России у своих границ", - повествует автор публикации Гернот Крампер. На этот раз России подыгрывает белорусский диктатор Александр Лукашенко.

Учения "Запад-2017", продолжает журналист, проходят даже не на территории РФ, а гораздо западнее - на территории Белоруссии. Если дело примет серьезный оборот, учения станут представлять угрозу так называемому Сувалкскому коридору - тонкой полоске суши между Эстонией и Польшей (коридор соединяет Калининградскую область с Белоруссией. - Прим. ред.). "Эксперты исходят из того, что в случае чего Сувалкский коридор не удержать", - пишет автор.

"Большую часть военных предоставляет для учений Белоруссия, - говорится в статье. - Российских военнослужащих 5 тыс., и это мало кому внушает страх. Однако, по слухам, о которых писала The New York Times, в учениях могут принять участие свыше 100 тыс. человек - вот это стало бы на самом деле впечатляющей и опасной демонстрацией силы".

"Но более реальным, чем все фантазии по поводу количество участников, представляется страх перед тем, что однажды сотрудничество между Москвой и Минском может обернуться постоянным присутствием России на территории Белоруссии. И вот тогда Москва может пододвинуть ближе к Западу свои системы ПРО, ракеты "Искандер" и танки. Калининград в таком случае перестанет быть отрезанным форпостом русских", - говорится в статье.