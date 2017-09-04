"Погибнут люди". Запад предупрежден о российских скрытых кибератаках

Российские скрытые кибератаки против западных стран могут привести к гражданским жертвам и потенциально перерасти в военное противостояние в реальном мире, предупредил глава МИДа Латвии в интервью The Daily Telegraph.

Эдгарс Ринкевичс сказал корреспонденту Роланду Олифанту, что Россия может воспользоваться масштабными военными играми в сентябре, чтобы испытать устойчивость НАТО перед "гибридной войной" в полном объеме, включая пропаганду и кибератаки, которые Москва ранее использовала против Украины.

"Я весьма обеспокоен тем, что эта скрытая кибервойна может выйти на тот уровень, когда мы уже не будем говорить об атаках на банки или выплате выкупа", - отметил политик.

"В какой-то момент погибнут люди, - сказал Ринкевичс. - Если будут обвалены системы безопасности или если больницы будут оставлены без электроэнергии, я опасаюсь, что такая активность может спровоцировать вполне реальное наращивание военной мощи".

"Я обеспокоен тем, что в какой-то момент мы установим, что из-за кибератак были жертвы, и сможем проследить, откуда осуществлялись эти кибератаки. Тогда ситуация может стать гораздо более напряженной", - пояснил латвийский министр.

Ринкевичс ожидает, что Россия в текущем месяце еще больше отточит свой кибер- и прочий "гибридный" потенциал с прицелом на возможный конфликт с Западом: российские и белорусские войска проведут с 14 по 20 сентября учения "Запад-2017".

"Мы не заблуждаемся насчет учений "Запад-2017", - отметил глава латвийского внешнеполитического ведомства. - Это не оборонительные учения - по своей природе это наступательные учения".

"Есть вероятность, что они шире, чем просто конвенциональные военные учения, - добавил Ринкевичс. - Мы не можем исключить инциденты и провокации, которые включают испытание нашей обороны в киберпространстве".