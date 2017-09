4 сентября 2017 г. Адам Тейлор | The Washington Post Как трансгендерная женщина-чеченка бежала из России и получила политическое убежище в США "Проблемы, с которыми сталкиваются лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы и трансгендеры в Чечне, крохотном юго-западном регионе России, где большинство населения - мусульмане, в этом году стали новостью глобального масштаба: поступили сообщения, что мужчин-геев задерживали и подвергали пыткам в ходе, как представлялось, "чистки" под покровительством государства", - пишет журналист The Washington Post Адам Тейлор. Героиня статьи - трансгендерная женщина из Чечни, называющая себя "Лейла". Она "тоже была жертвой притеснений и нападений - в 2015 году в Москве ее даже ударили ножом и бросили, посчитав мертвой. Для тех, кто сталкивается с насильственными действиями, самый безопасный вариант обычно в том, чтобы бежать из России", - пишет автор. Однако в последние годы США дали убежище лишь немногочисленным чеченцам, принадлежащим к ЛГБТ-сообществу. В минувший четверг федеральный суд США предоставил Лейле убежище, поскольку на родине она рискует подвергнуться преследованию. "Лейла хочет добиться, чтобы американские политики не теряли интереса к гонениям в Чечне. В июне она и другие активисты ездили в Вашингтон, чтобы побывать в Белом доме, Госдепартаменте и Конгрессе и рассказать о преследованиях чеченцев", - говорится в статье. Газета сообщает, что, заботясь о ее безопасности и безопасности ее родственников, не раскрывает имя, которое Лейла получила при рождении, и другие подробности ее жизни. Рамзан Кадыров после прихода к власти в Чечне "быстро стал одним из ключевых партнеров российского президента Путина, помогая вести войну с инсургентами-исламистами. Взамен Кадыров получил щедрые средства из федерального бюджета на восстановление Чечни, истерзанной войной, а также беспрецедентную автономию для того, чтобы привести своих подданных в соответствие со своими ультраконсервативными убеждениями", - говорится в статье. Лейла, которая ранее переехала в Москву, чтобы жить как женщина, перестала ездить в Чечню. "Но в конце 2015 года родственники начали ее преследовать. Российские власти мало чем ей помогли: Лейла рассказала, что, когда ее кузен явился в ее московскую квартиру, требуя, чтобы она раскрыла о себе правду, местная полиция посоветовала ей "ехать в гей-Европу". Спустя несколько дней, когда она вынимала из машины продукты, ее ударили ножом в спину, и у нее произошел коллапс легкого. "Как мы устали от тебя и твоего позора", - произнес нападавший, когда она теряла сознание", - говорится в статье. "Спустя несколько месяцев до нее дошла новость, что фотографиями ее паспорта делятся в соцсетях и мессенджерах. Лейла сказала, что номер ее телефона был размещен в комментарии на популярной странице Кадырова в "Инстаграме", и ей поступали угрозы убийством", - говорится в статье. Российские активисты советовали Лейле уехать, и в феврале 2016 года она начала обращаться в иностранные консульства. В апреле Лейла и ее неназванная подруга, тоже трансгендерная женщина с Кавказа, обескураженные тем, как медленно реагируют консульства, и напуганные новыми угрозами, купили авиабилеты до Мехико. "Они перешли мексикано-американскую границу вблизи Тихуаны, где контрабандист оставил их одних в темноте", - говорится в статье. Первоначально они надеялись вылететь из Мексики в Аргентину, но на второй перелет не хватило денег. В США Лейла и ее подруга находились в тюрьме иммиграционной службы, затем получили УДО и подали прошения о предоставлении политического убежища. По словам активистов, многим чеченцам из ЛГБТ-сообщества пришлось просить убежища не в США, а в других странах. Многие уехали в Европу, но там проживает многочисленная чеченская диаспора, что порождает свои риски. "Лейла надеется изменить ситуацию, хотя она - трансгендер, мусульманка и иммигрантка в стране, которая, похоже, все более скептически смотрит на эти категории людей", - подытоживает Тейлор. Источник: The Washington Post