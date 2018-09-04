Неизвестное лицо Аль Капоне

"Аль Капоне, на чьей ответственности было не меньше двух сотен убийств, вошел в историю как один из самых кровожадных преступников. Однако в его новой биографии, вызвавшей полемику, оспаривается версия, что он был психопатом, и описывается его семейная жизнь, дабы показать нам человека, "способного на чувства", - пишет журналист ABC Хосе Сеговия.

"Узнав, что они задумали с ним расправиться, он пригласил их на пышный ужин", - пишет автор, подразумевая один из эпизодов биографии Аль Капоне. Три гангстера сицилийского происхождения - Джон Скализе, Альберт Ансельми и Джозеф Джинта - приняли приглашение, а телохранитель Аль Капоне и его помощники привязали их к стульям и зверски убили. Это случилось в июне 1929 года. В художественном фильме Брайана де Пальмы "Неприкасаемые" показано, как Аль Капоне лично бьет одного из врагов по голове бейсбольной битой.

Но правда ли, что Аль Капоне присутствовал при убийстве? "Выглядит сомнительным, что после всех усилий, затраченных им, чтобы держаться подальше от других подобных сцен, он рискнул бы, что его арестуют и признают виновным в соучастии в таком очевидном преступлении", - уверяет Дейдре Бэйр, автор книги "Аль Капоне: его жизнь, наследие и легенда".

Издание отмечает: Бэйр намерена развеять миф, что Аль Капоне был кровожадным психопатом, она рисует сложный характер человека, который в бизнесе был беспощаден, а в семейных делах - гуманным и чутким.

Он обожал своего сына. "Мальчик чуть не оглох из-за отита. Капоне в 1925 году заплатил сто тысяч долларов за операцию", - пишет издание.

"Заказывая убийства, Капоне в то же самое время открыл в годы "Великой депрессии" несколько благотворительных столовых", - пишет издание.

"Он был экстравертом и ни в чем себе не отказывал. Его карманы всегда были полны пачками денег, которые он раздавал как ни в чем не бывало", - повествует издание. Он внушал страх, но и симпатию к себе тоже.

"Как-то холодным зимним вечером в ресторане юный торговец газетами, промокший и продрогший, попросил его купить газету - один экземпляр из пачки, которую он нес под мышкой. Капоне купил у мальчика все газеты, вручив ему сумму, равную месячной зарплате рабочего", - пишет Дейдре Бэйр.

"Согласно исследованию Гарвардского университета, с 1920 по 1933 год Капоне руководил своей организацией, словно крупной компанией: он контролировал в Чикаго сотни борделей, игорных притонов, а также подпольных баров в период сухого закона. Его бизнес процветал благодаря тому, что он держал "на зарплате" многочисленных местных полицейских и политиков", - пишет издание. Согласно тому же исследованию, за 10 лет произошло около 700 убийств, к которым имели отношение разные гангстерские кланы, а Аль Капоне нес прямую или косвенную ответственность более чем за 200 из них.

Бэйр говорит, что больше всего ее удивило, в каком молодом возрасте Аль Капоне возглавил чикагский преступный синдикат - в 25 лет. В 30 лет он уже оказался за решеткой. "Он провел на вершине всего 5 лет, а мы до сих пор о нем говорим", - заметила писательница.