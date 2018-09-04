В образовании пробоины на МКС виновна халатность

"Когда-то они были гордостью всей страны: космические корабли, которые, стартовав с Байконура, покоряли космос. Однако сейчас эта отрасль переживает кризис, - пишет журналист Der Spiegel Герхард Ковальски. - Западные эмбарго усложняют доступ к крайне необходимым комплектующим. Пока еще поступающие доходы от полетов на МКС американских и западноевропейских астронавтов иссякнут, как только NASA сможет использовать космические корабли частных производителей".

О проблемах знают и на высшем уровне: гордость России "не в лучшем состоянии", констатировал в пятницу вице-премьер Юрий Борисов, ответственный за оборонно-промышленный комплекс.

Доказательством слов Борисова стал инцидент с обнаруженной на МКС пробоиной, пишет автор. Как выяснилось теперь, причиной образования дыры в орбитальном отсеке пристыкованной к МКС спасательной капсулы "Союз МС-09" стал производственный дефект в РКК "Энергия", главной "кузнице космических кораблей страны", основанной легендарным конструктором Сергеем Королевым.

"Именно Королев провозгласил железный принцип: если во время сборки космического корабля возникает проблема, о ней необходимо смело сообщать. (...) Очевидно, от этого принципа ушли далеко", - комментирует Ковальски.

До Борисова о прискорбном состоянии некогда образцовой отрасли говорил уже президент Владимир Путин, причем не раз, отмечает журналист.

Предшественник Борисова Дмитрий Рогозин, только в конце мая назначенный Путиным генеральным директором "Роскосмоса", получил от президента свободу действий. Но она, вероятно, касалась только формирования его команды, а "его собственная, в высшей степени амбициозная космическая программа, о которой он объявил вскоре после своего назначения и уже представил в общих чертах, застопорилась. Никто не может сказать, будет ли она когда-либо запущена. На первом месте, очевидно, стоит безоговорочное выполнение поручений Путина. Как сказал Рогозин, речь идет о создании "Роскосмоса 2.0", - говорится в статье.

"Однако для этого ему, прежде всего, нужно много денег, соответствующих технических условий, включая необходимые комплектующие, и, конечно, квалифицированных специалистов, - подчеркивает журналист. - Откуда всему этому взяться в одночасье, никто не знает".

"Обнаруженная теперь пробоина не облегчит положение Рогозина. В случае если он справится с кризисом, через два года его могут наградить должностью премьер-министра. По крайней мере, так поговаривают в космической отрасли", - пишет Ковальски в заключение.