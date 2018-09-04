Крымская активистка бросилась в бега

"Крымская активистка Ольга Павленко в воскресенье спешно покинула Крым", - сообщает журналист немецкой Tageszeitung Бернхард Клазен. Сотруднице украинского культурного центра поступали многочисленные угрозы по телефону, у нее дома прошел обыск, и ее могли взять под стражу.

По информации украинского радио "Громадське", 29 августа сотрудники ФСБ проникли в квартиру активистки, притворившись, что они из домоуправления и должны взглянуть на квартиру Павленко из-за поломки водопровода у соседки.

"Но как только Павленко открыла дверь, ей показали разрешение на обыск. Сотрудники органов ей сообщили, что ее подозревают в контактах с террористической организацией. После обыска они забрали USB-флешку, мобильный телефон и тетради. В то же время они потребовали от активистки в кратчайшие сроки явиться на допрос в следственные органы", - передает Клазен.

Сразу после обыска Павленко решила бежать и в воскресенье прибыла в украинский Херсон.

"Павленко не единственная в Крыму активистка, которая жалуется на преследования", - пишет журналист. Координатор киевской "Медийной инициативы за права человека" Мария Томак сообщила изданию, что в российских тюрьмах находятся 57 крымских активистов.

Анархист Евгений Каракашев более полугода сидит в крымском СИЗО, ему грозит семь лет заключения по обвинению в публикации в интернете двух экстремистских постов. Левый активист инициативной группы "Альтерра21" Игорь Панюта, живущий в Крыму, сообщил газете: "Мы не знаем, как ему помочь. Три месяца назад в соседней камере трое заключенных покончили с собой. Он не получает посылок, даже книги. Лишь один раз у него было свидание с матерью. Сама камера сносная, кроватей столько же, сколько заключенных".