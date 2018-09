4 сентября 2018 г. Эми Феррис-Ротман | The Washington Post Владимир Путин теперь звезда реалити-шоу "Владимир Путин может добавить в свое резюме новый навык - быть звездой реалити-шоу. В воскресенье вечером на государственном телевидении стартовала новая передача о том, чем российский лидер занимался на неделе. Часовое шоу "Москва. Кремль. Путин" запущено в тот момент, когда Путин переживает одно из самых значительных падений популярности за многие годы", - передает корреспондентка The Washington Post Эми Феррис-Ротман. В передаче показывают, как Путин говорит с одаренными подростками о дипломатической кухне, посещает похороны "российского Фрэнка Синатры" Иосифа Кобзона. Зрителям преподносят ранее не показывавшиеся кадры отпуска Путина в Сибири. Он поднимается на гору, собирает дикие ягоды в нагрудный карман, наблюдает за жизнью диких животных и чуть слышно произносит: "Они нас не боятся". Шоу на канале "Россия 1" появилось за несколько дней до того, как десятки тысяч россиян должны выйти протестовать из-за реструктуризации пенсий. На прошлой неделе Путин поддался давлению общественности и частично пересмотрел реформу в неординарном телеобращении к нации. Эта уступка выявила возможные трещины в фундаменте популярности Путина на фоне того, что западные санкции нанесли сильный удар по российской экономике, отмечает Феррис-Ротман. Журналистка пишет: "Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в понедельник подчеркнул, что новая передача - исключительно дело рук телеканала (контролируемого Кремлем) и что она представляет "сбалансированный взгляд". Песков также попытался развеять зрительские опасения за безопасность Путина в дикой природе". "Вы думаете, медведь - дурак? Если он Путина увидит, он будет себя вести прилично, конечно", - сказал Песков. Источник: The Washington Post