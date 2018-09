4 сентября 2018 г. Элизабет Бернстейн | The Wall Street Journal Кто платит на свидании? Это все еще сложный вопрос "Кто должен нести расходы и оплачивать счет, если это свидание? Платить за другого - признак заботы или власти над другим человеком? В наше время никто этого в точности не знает. А в эпоху #MeToo этот вопрос становится еще большей головоломкой", - пишет журналистка The Wall Street Journal Элизабет Бернстейн. Общепринятого "сценария поведения на свидании" больше не существует, говорит психолог Дэвид Фредерик (Чэпменовский университет, Ориндж, Калифорния). "Многие женщины вызываются заплатить, и мужчины попадают в сложное положение, пытаясь разобраться, что это - искреннее предложение или элемент ритуала, который следует разыгрывать на свидании", - поясняет он. Автор отмечает: "Хотя никому не хочется это признавать, даже в наше время и мужчины, и женщины часто испытывают дискомфорт, когда на свидании женщина вызывается заплатить. Мужчине иногда кажется, что это лишает его мужественности. У него также возникают подозрения, что готовность женщины заплатить - признак, что она не заинтересована в романтических отношениях с ним. А многие женщины, даже самые независимые, полагают: мужчина, который разрешает тебе заплатить на свидании, не джентльмен и не очень серьезно относится к отношениям с тобой". Газета приводит советы эксперта - Керри Кронин, содиректора Лонерганского института (Бостонский колледж): 1. Расходы на свидание не должны быть огромными. "Это создает неверный контекст и порождает неудобство с разницей между расходами, которая влечет за собой недоразумения", - говорит Кронин. 2. "Никогда не оплачивайте счет совместно. Это перечеркивает цель свидания - цель продемонстрировать, что ты заботишься о своем спутнике/спутнице и считаешь эту ситуацию особенной", - пишет издание. Кронин подчеркивает, что оплачивают счет совместно друзья, но не влюбленные. "Она рекомендует платить на свиданиях поочередно. Тогда обоим выпадает шанс продемонстрировать свою щедрость "и желание не пользоваться чужой добротой на дармовщинку", - говорит Кронин. 3. Планировать свидание и оплачивать расходы должен тот/та, кто приглашает. "Если вы женщина и приглашаете мужчину на свидание, скажите ему, что возьмете расходы на себя, и поясните, что это потому, что вы его пригласили. Это даст ему время на то, чтобы разобраться в своих чувствах. Это также продемонстрирует ему, что это не "проверка" - что вы, вызвавшись заплатить, не станете тайно надеяться, что заплатит все же он", - пересказывает газета советы Кронин. 4. "Если вас угощают, нужно потянуться за бумажником. Не хватайте счет со стола. Как советует Кронин, "приглашающая сторона" должна сказать: "Нет-нет, я заплачу". "Принимающая сторона должна ответить: "О, как мило с твоей стороны. Я могу тебе помочь с оплатой счета или чаевых?" Приглашающая сторона говорит: "Нет, я угощаю. Можешь заплатить в следующий раз". (Говорите "в следующий раз" только в случае, если хотите встретиться в следующий раз). Тогда принимающая сторона говорит: "Большое спасибо. Это доставило мне подлинное удовольствие", - советует газета. 5. "На следующий день после свидания снова поблагодарите. Намекните, хочется ли вам встретиться с этим человеком снова", - пишет издание. Источник: The Wall Street Journal