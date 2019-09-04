Пластик инфицирует ваш кишечник

"Каждый год вместе с едой и питьем мы проглатываем около 73 тыс. крошечных частиц пластика, утверждает новое исследование. Эти частицы случайно попадают нам в рот, в наш кишечник и в фекалии - ученые обнаружили, что в среднем суточном кале содержится 200 частиц микропластика", - передает Daily Mail.

"По данным исследователей, одним из основных источников микрочастиц, которые могут поставить под угрозу здоровье, является бутилированная вода. Микропластик также часто можно обнаружить в организме морских обитателей, которые поедают мусор, сбрасываемый в море, а затем попадают на наши тарелки", - пишет издание.

"В среднем, ученые обнаружили 20 частиц микропластика на каждые 10 граммов человеческого стула.Пластик был обнаружен во всех образцах стула, взятых у участников исследования со всего мира, включая Великобританию", - говорится в статье.

Ведущий исследователь доктор Филипп Швабл из Венского медицинского университета отметил: "Это первое исследование такого рода. Оно подтверждает то, что мы давно подозревали: пластик в конечном итоге достигает кишечника человека".

"Микропластик включает в себя распавшиеся пластиковые отходы, синтетические волокна и частицы, содержащиеся в продуктах личной гигиены. Его риск для людей до сих пор неизвестен, но есть опасения, что микропластик может накапливать токсичные химические вещества, и самые мелкие частицы могут попасть в кровоток (...)",- отмечает газета.

"Хотя самые высокие концентрации пластика в исследованиях на животных были обнаружены в кишечнике, мельчайшие частицы микропластика способны проникать в кровоток, лимфатическую систему и могут даже достигать печени, - указал доктор Швабл. - Теперь, когда у нас есть первые доказательства присутствия микропластика внутри человека, нам нужны дальнейшие исследования, чтобы понять, что это значит для здоровья человека".

"Фекалии всех восьми добровольцев - которые прибыли из Финляндии, Италии, Японии, Нидерландов, Польши, России и Австрии - имели сотни частиц пластика. Наиболее распространенными были полипропилен и полиэтилентерефталат (ПЭТ), которые встречаются в упаковке пищевых продуктов и напитков. "Все восемь образцов стула дали положительный результат - в среднем, 20 частиц микропластика на 10 г человеческого стула", - указал доктор Швабл.

"Суточный объем стула у среднестатистического взрослого человека составляет около 100 г, то есть это дает 200 частиц пластика. В течение года эта цифра составит около 73 тыс. частиц", - сообщается в публикации.

"Полиэтилен [используется для изготовления полиэтиленовых пакетов] и полиэтилентерефталат [ПЭТ-пластиковые бутылки] составляют самую большую долю пластика в человеческом стуле", - подчеркнул Швабл. Его команда также обнаружила семь других видов пластика, что позволяет предположить, что существует множество различных источников его попадания в организм.

"По оценкам, ежегодное потребление микропластика из морских обитателей, водопроводной воды и соли составляет до 11 тыс. , 5,8 тыс. и 1 тыс. частиц на человека соответственно. Это не считая того, что некоторые люди вдыхают через загрязненный воздух около 70 тыс. частиц. Они часто присутствуют в пыли", - передает издание.

Доктор Швабл указал, что среднее количество микропластика выше в организме тех, кто пьет воду в пластиковых бутылках. "Бутилированная вода также может вносить значительный вклад в проглатывание микропластика - в среднем, от 118 до 325 частиц на литр, что в общей сложности составляет 90 тыс. частиц микропластика в год, если вода поступает исключительно из этих источников".

"Частицы микропластика имеют длину менее 5 мм и используются в различных продуктах для определенных целей. Также частицы микропластика возникают непреднамеренно при разрушении более крупных кусков пластика из-за выветривания, деградации, износа", - говорится в статье.

По словам доктора Швабла, микропластик может повредить желудочно-кишечный тракт. "Он может повлиять на толерантность и иммунную реакцию кишечника путем биоаккумуляции или содействия передаче токсичных химических веществ и патогенов", - заявил он.

"В ходе исследования, о котором сообщил журнал Annals of Internal Medicine, каждый участник вел пищевой дневник в течение недели, предшествовавшей забору образцов кала. Дневники показали, что все участники подвергались воздействию пластика, употребляя пищу в пластиковой упаковке или выпивая напитки из пластиковых бутылок. Никто из участников не был вегетарианцем, и шесть из них употребляли морскую рыбу", - отмечается в статье. Образцы кала были протестированы в Агентстве по охране окружающей среды Австрии на десять видов пластика, пишет Daily Mail.

"(...) Значительное количество микропластика было обнаружено в тунце, лобстерах и креветках. Кроме того, весьма вероятно, что еда загрязняется пластиком во время различных этапов обработки пищевых продуктов или в результате упаковки. Ежегодно производится более 350 млн тонн пластика. Доктор Швабл и его коллеги призвали к дальнейшему определению влияния проглатывания пластика на здоровье человека", - подчеркивается в статье.

"(...) Некоторые из ключевых выводов исследования включают в себя открытие того, что более крупные частицы микропластика, более 150 микрометров, вероятно, будут выведены из организма без вреда. Однако более мелкие частицы могут попасть в наши органы. (...) Основываясь на существующих данных, риск для здоровья, создаваемый микропластиком, оценивается как низкий, поскольку частицы размером более 150 микрометров вряд ли будут всасываться в кишечнике", - говорится в публикации.