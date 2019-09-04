Россия и тактика выматывания

"Арест лидеров протестов, тюремное заключение участников: Москва жестко противодействует уличной оппозиции", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Около 9 часов вечера Илья Азар укладывал спать свою дочь, которой год и восемь месяцев. Затем он вышел на лестничную клетку покурить. Внезапно появились полицейские, намеревавшиеся его задержать. На его возражение о том, что он не может оставить ребенка одного, они не отреагировали", - повествует журналист Штефан Шолль.

"Репрессии против московской оппозиции не заканчиваются. В ту же ночь были арестованы активисты по борьбе с коррупцией Любовь Соболь и Николай Ляскин - их, как и Азара, обвинили в призывах к несанкционированной, но мирной демонстрации. Всех троих освободили, но им грозят административные аресты сроком до 30 суток", - говорится в статье.

"Они еще легко отделались, - отмечает издание. - Во вторник финансового менеджера Владислава Синицу приговорили к 5 годам колонии. После демонстрации в конце июля, на которой силовики жестоко избивали демонстрантов, он опубликовал твит, в котором говорилось, что можно найти адреса силовиков и убить их детей". Ивана Подкопаева приговорили к трем годам лишения свободы за то, что он распылил в сторону полицейских газовый баллончик. 25-летний Данила Беглец получил 2 года колонии за то, что дернул за руку полицейского. В то же время Следственный комитет прекратил расследование по 5 из 17 дел против участников несанкционированных протестов, передает издание.

"Другим демонстрантам грозят аресты из-за "жестов рукой" или "призывов к экстремизму" в интернете. "Утверждения о том, что в Москве якобы проходят массовые беспорядки с применением насилия, развалились, - говорит Дмитрий Муратов, издатель "Новой газеты", журналистом которой является Илья Азар. - Теперь органы безопасности пытаются привлечь участников к ответственности под другими предлогами".

"Очевидно, ведется борьба между руководством органов безопасности и противостоящими им высшими чиновниками", - комментирует правозащитник Лев Пономарев противоречивые решения судов. По его словам за жесткими репрессиями стоит Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета, который таким образом хочет доказать президенту Владимиру Путину свою лояльность. Однако некоторые мягкие приговоры свидетельствуют о противодействии гражданских служащих Кремля. "Теперь мы все должны требовать отставки Бастрыкина", - говорит Пономарев".

"Аресты лидеров уличной оппозиции, очевидно, служат тому, чтобы нейтрализовать их на несколько недель и вымотать в тесных камерах", - заключает Frankfurter Rundschau.