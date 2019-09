4 сентября 2019 г. Сэм Флеминг, Майкл Пил и Хенри Фой | Financial Times Финляндия призывает ЕС активизировать усилия по улучшению отношений с Россией "Министр иностранных дел Финляндии предупредил, что ЕС должен активизировать усилия по улучшению отношений с Россией, если хочет укрепить европейскую безопасность перед лицом международного конфликта, трансатлантической напряженности и брекзита", - сообщает Financial Times. "Очень трудно представить решение [глобальных кризисов] без России - или решение, в котором Россия не является неким активным партнером", - заявил Пекка Хаависто в интервью Financial Times. - (...) "Теперь [в Киеве] есть новое руководство, и мы, конечно, можем думать, что это новая возможность". "Призыв Финляндии, председательствующей в ЕС, вторит аналогичным призывам других стран блока. Президент Франции Эммануэль Макрон проявил особую активность, побуждая обе стороны к усилиям урегулированию украинского кризиса, - напоминает газета. - Но, скорее всего, это заявление будет воспринято со скепсисом некоторыми восточными странами ЕС, в том числе бывшими членами советского блока, которые считают маловероятным, что Кремль при президенте Владимире Путине изменит свое поведение". "Хаависто сказал, что Владимир Зеленский, бывший комик, избранный президентом Украины в начале этого года, открыл возможность разморозить ранее "очень напряженные" отношения между Москвой и Киевом", - говорится в статье. "Везде, где мы видим надежду, как сейчас, когда у Киева и Москвы есть возможность немного сблизиться по некоторым вопросам, мы готовы поддержать и готовы помочь, если что-нибудь может быть сделано", - сказал Хаависто. "Хельсинки - в соответствии с позицией ЕС - ожидает, что Россия будет соблюдать международные Минские соглашения, которые требуют, чтобы она вывела свои войска и военную технику с территории Украины, сказал он. Но Финляндия не видит перспективы отмены санкций ЕС в отношении России до тех пор, пока на востоке Украины не будет отмечено "реальное движение", добавил он. Хаависто также сказал, что неопределенности, порожденные брекзитом и заявлениями администрации президента США Дональда Трампа, "дистанцирующейся от европейских дел", означает, что государства ЕС должны сделать больше для поддержания стабильности в Европе. (...)" "Позиция Финляндии важно как потому, что она председательствует в ЕС, так и из-за ее уникальных отношений с Россией", - подчеркивает Financial Times. (...) По словам аналитиков, финские чиновники пользуются уважением со стороны российских коллег, которое не всегда распространяется на их коллег из ЕС". "В то время как Макрон публично поддержал улучшение отношений с Москвой, Финляндия и другие государства ведут более спокойные закулисные переговоры. После визита Путина во Францию в прошлом месяце он совершил поездку в Хельсинки, где президент Финляндии Саули Нийнистё подчеркнул важность прогресса в отношениях, сообщил человек, проинформированный об их встрече. Возвращению России в июне к полноправному членству в Совете Европы, межправительственной правозащитной организации Европы, после исключения, вызванного ее аннексией Крыма, содействовали Финляндия и Франция при поддержке Германии". "Сторонники сближения считают это первым шагом в том, что, как они надеются, приведет к более глубокой перезагрузке отношений. "Брюссель придерживается [своей линии], что без прогресса в Украине невозможно потепление, но если вы посмотрите на визиты глав государств и министров за последний год, примерно 20 членов ЕС медленно возвращаются к двусторонним отношениям", - сказал тот же человек, проинформированный о встрече Путина и Нийнистё. (...) Но некоторые государства ЕС, в том числе страны Балтии и Польша, испытывают серьезные опасения по поводу любых договоренностей с Путиным (...). Хаависто признал подозрения в отношении Кремля в некоторых столицах ЕС, но сказал, что взгляды в блоке являются "вероятно, не такими уж разными". "Никто не предполагает, что отношения могут улучшиться вот таким образом", - сказал он, щелкнув пальцами. - Некоторые настроены более скептично -"что-то изменится?" А некоторые, возможно, сохраняют оптимизм". Источник: Financial Times



