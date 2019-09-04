"Исключение России имело бы катастрофические последствия"

"С 2009 года бывший премьер-министр Норвегии Турбьёрн Ягланд занимает пост генерального секретаря Совета Европы в Страсбурге. За это время во многих из 47 стран-участниц ухудшилась ситуация с демократией, соблюдением принципов правового государства и правами человека - то есть именно в тех областях, за которые отвечает Совет Европы. (...) Тем не менее, Ягланд относится к происходящему более позитивно", - говорится в статье на сайте швейцарской телерадиокомпании Schweizer Radio und Fernsehen. С генеральным секретарем Совета Европы побеседовал журналист Фреди Гштайгер.

Комментируя возвращение России права голоса в ПАСЕ, Ягланд отметил: "Россия в полном объеме погасила задолженность по членским взносам. Это радует. Однако эти платежи не стали причиной того, почему мы снова захотели видеть Россию полноценным членом Совета Европы. Для нас речь шла о том, чтобы мы снова могли вступаться в России за интересы российских граждан".

"Российское руководство осознает, что лучше участвовать в работе Совета Европы. А мы, в свою очередь, осознаем, что лучше иметь Россию в своих рядах. Это самая крупная страна Европы и мировая держава. Надо признать, что это страна с большими проблемами, но полное исключение России имело бы для Европы катастрофические последствия. Без правовой связи с Россией было бы гораздо сложнее искать решения многочисленных конфликтов - на Украине, в Грузии, в Молдавии", - подчеркнул собеседник издания.

"На основании решений ЕСПЧ были изменены многие российские законы. Многих людей освободили из-под ареста. Когда Россия вступила в Совет Европы, миллион узников сидел в тюрьмах сталинского типа. Теперь их 600 тыс. - условия заключения стали более человечными, - отметил Ягланд. - Благодаря тому, что российские граждане могут обращаться в ЕСПЧ. Уже это является для меня основанием для того, чтобы Россия была членом Совета Европы".

"Мы не уполномочены на решение конфликтов в Крыму или на востоке Украины, - указал Ягланд. - Этим должны заниматься ОБСЕ и Совет Безопасности ООН. Конечно, мы осудили аннексию Крыма и российское вмешательство на востоке Украины. Но наша особая задача состоит в том, чтобы защищать права отдельных людей в 47 странах-участницах. Эта задача уникальна. Если мы дополнительно возьмем на себя геополитические вопросы, мы станем одной организацией из многих".

Несмотря на то, что за время пребывания Ягланда в должности генсека Совета Европы, случались и неудачи, были сделаны и шаги вперед. "Например, в России и Азербайджане были освобождены политзаключенные. В Турции членство в Совете Европе и тем самым в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод предотвращает худшее развитие событий", - отметил он в интервью.

"Я не отношусь к тем, кто думает, что повсюду в мире побеждают авторитарные режимы. Несомненно, есть тревожные тенденции. Но если смотреть в долгосрочной перспективе, мы увидим, что большинство обществ в Европе стабильны. Гражданское общество сильно. СМИ невозможно заставить полностью замолчать. Хотя и происходят случаи злоупотребления сотрудниками правоохранительных органов своими полномочиями, ни одно государство больше не может направить на граждан танки. Эти времена прошли", - считает Ягланд.