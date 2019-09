4 сентября 2019 г. Виктория Шульте и Зёнке Крюгер | Die Welt Ради селфи они затаптывают целые лавандовые поля "Стоит идиллическим загородным пейзажам прославиться в соцсетях, как появляются толпы тех, кто хочет сделать такой же снимок. Они бесцеремонно используют природу в качестве фона для постановочных фото", - пишут журналисты немецкого издания Die Welt Виктория Шульте и Зёнке Крюгер. "Мы видим цветущие поля, простирающиеся до горизонта, идеальные ряды яркой темно-фиолетовой лаванды, а посреди них - счастливых людей, чаще всего женщин в струящихся платьях или соломенных шляпах - под хэштегом #lavenderfields в Instagram можно найти фотографии постановочной красоты, граничащие с кичем. Чего мы не видим в Instagram, так это реальности: вытоптанной травы, общипанных стеблей, толп людей, позирующих среди цветов и фотографирующих друг друга", - отмечают авторы статьи. "Не секрет, что такие города, как Венеция, Амстердам или Барселона стали жертвами своей популярности и страдают от массового туризма. Этот феномен давно можно наблюдать в Instagram - там под хэштегом #barcelona можно найти более 50 млн постов. Удивительна, в свою очередь, другая тенденция: все чаще сообщество социальных сетей обрушивается на загородные районы, которые раньше едва ли были затронуты туризмом". Недавним показательным примером являются в этой связи лавандовые поля в окрестностях деревушки Валенсоль в Провансе. Там проживает около 4 тыс. человек, зато в Instagram под хэштегом #valensole опубликовано около 82 тыс. постов. "Фермеров, возделывающих эти поля, их внезапная популярность вовсе не радует. "Уважайте нашу работу!", - требуют они на установленных табличках, ведь для них лаванда - источник существования, а поставить под охрану или огородить все поля они не могут", - повествует издание. Популярностью в интернете пользуются не только лавандовые поля, но и поля с подсолнухами. Так, летом 2018 года пользователи Instagram открыли для себя семейную ферму Bogle Seeds в канадской провинции Онтарио. Сначала владельцы фермы, специализирующейся на выращивании подсолнухов, пытались извлечь выгоду из внезапной популярности и требовали плату за вход на ферму, однако со временем перестали справляться с потоком туристов - однажды вокруг полей собралось более 7 тыс. автомобилей. "Могу описать это только как зомби-апокалипсис", - сказал в интервью газете The Globe and Mail Брэд Богл, сын семьи фермеров. В этом году ферма была закрыта для фотосессий, говорится в статье. Закрыть от туристов место их паломничества - зачастую единственный эффективный способ справиться с их наплывом, указывает издание. "Так поступило и ведомство по защите окружающей среды в Исландии. Там для посетителей закрыли каньон Фьядрарглйуфур на юге острова - его атаковали фанаты Джастина Бибера. В 2015 году поп-звезда снял в каньоне, протянувшемся на два километра, клип на свою песню "I'll Show You". В результате в 2017 году его посетили около 150 тыс. человек, в прошлом году - 282 тыс. туристов. До публикации клипа каньон был практически никому не известен, но теперь туристы вытоптали его так же, как и лавандовые поля. С февраля 2019 года каньон был закрыт и снова открыт для посещения лишь в начале июня. Печальную известность приобрел и эко-отель Berggasthaus Aescher, расположенный на высоте 1640 метров на отвесной скале в швейцарских Альпах и оказавшийся в октябре 2015 года на обложке одного из изданий National Geographic, а также на странице актера Эштона Кутчера в Facebook. Отель привлек такое количество туристов, что летом 2018 года операторы отеля, управлявшие им 31 год, сдались перед их натиском и расторгли договор аренды. Британская страховая компания Schofields провела опрос среди молодежи в возрасте 18-33 лет о главных критериях выбора места для отпуска. "На первом месте 40% опрошенных указали пригодность курорта для публикаций в Instagram: для четырех из десяти респондентов главный мотив путешествия - сделать снимок на красивом фоне и увеличить таким образом число подписчиков. Погода, цены на отели, качество пляжей? Все это играет для молодых путешественников лишь второстепенную роль", - констатирует издание. "Красивые селфи в необычных местах - это современный способ самопрезентации, поясняет медиапсихолог Тобиас Динлин из Штутгарта. "Мы показываем себя с лучшей стороны", - отмечает он. При этом, по его словам, якобы неизвестные места особенно привлекательны. "Они показывают, что тебе нравятся захватывающие впечатления, нечто необычное. Это, как и на сайтах знакомств, повышает твою "рыночную стоимость" - и приносит желанные лайки и подписчиков. То, что притягательные места уже и не являются эксклюзивными, неважно. Хэштег - вот новая цель путешествий". Министр окружающей среды Исландии Гудмундур Инги Гудбрандссон, в свою очередь, возлагает ответственность на популярных блогеров: им, по его мнению, следует больше задумываться о последствиях своих постов. К сознательности призывает и психолог Динлин. "Необходимо осознать, как на этих необычных местах сказывается такое большое количество посетителей", - говорит он. По его словам, природные объекты сначала могут оказаться под угрозой, а когда-нибудь и вовсе быть разрушены", - передает Die Welt. Источник: Die Welt



