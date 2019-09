4 сентября 2019 г. Борис Райтшустер | The Washington Post Убийство в Берлине поднимает неудобные вопросы об отношениях Германии с Владимиром Путиным Комментируя убийство в Берлине Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца из Грузии, воевавшего против российских войск во время Второй чеченской войны, нападавшим, у которого был найден российский паспорт на имя Вадима Соколова, Борис Райтшустер, находящийся в Берлине журналист и специалист по России, на страницах The Washington Post пишет, что "это дело ударило по сонной немецкой политической сцене как раскат грома. Газеты полны предположений о политических предпосылках убийства. (...) Репортеры задаются вопросом, появилось ли теперь у Германии собственное "дело Скрипаля", - пишет Райштустер, напоминая, что британские власти публично связали покушение на российского перебежчика Сергея Скрипаля с российской военной разведкой. "Не нужно быть сторонником теорий заговоров, чтобы подозревать, что за этим последним инцидентом стоит Кремль, - считает автор публикации. - В 2006 году Дума, российский парламент, предоставила этой службе безопасности право выслеживать и уничтожать террористов за рубежом. Всего несколько недель спустя в результате отравления радиоактивным полонием скончался Александр Литвиненко, перебежчик из ФСБ и громкий критик президента России Владимира Путина. Британское расследование позже установило, что за убийством стоят, вероятно, агенты российской разведки". "Поэтому вы можете предположить, что лидеры Германии отреагируют с ужасом и негодованием - как это обычно делают страны в случаях организованных иностранцами покушений на своей территории. Тем не менее, вы ошибаетесь. Немецкие политики привлекли внимание своим молчанием; на это известие не отреагировал почти никто. Министр иностранных дел Хайко Маас, который посетил Москву за два дня до убийства в Берлине, сохранил молчание. Вскоре после убийства лидеры четырех земель в восточной Германии призвали пригласить Россию обратно в G7", - говорится в статье. "Многие немцы, вероятно, согласны с ними, - указывает журналист. - Несмотря на аннексию Крыма Москвой пять лет назад и продолжающаяся координация конфликта на востоке Украины, многие в Германии хотят улучшения отношений с Россией. Изрядное количество немцев (и среди них много политиков) поддерживают спорный газопровод "Северный поток-2" через Балтийское море. Критики говорят, что Путин использует проект для того, чтобы разделить ЕС и финансировать свою войну на Украине. И все же они остаются в меньшинстве. Лидеры немецкого бизнеса регулярно осуждают санкции против России". "Изменит ли что-либо убийство Хангошвили? "Это убийство было показательным актом, - говорит Игорь Эйдман, российский диссидент и политический обозреватель. - Смысл в том, чтобы запугать критиков Путина на Западе и показать, что российские секретные службы могут безнаказанно делать все, что хотят, даже в самом сердце Германии". И хотя политики и промолчали, по крайней мере, проснулись СМИ, отметил Эйдман: "У меня есть надежда, что этот инцидент, наконец, положит конец забвению немецкого общества в отношении России". "Может быть. Но его оптимизм звучит как принятие желаемого за действительное. Даже журналисты подстраховываются. Некоторые СМИ представляют убийство как "результат конфликта внутри чеченской диаспоры в Берлине". Немецкая государственная телерадиокомпания Deutsche Welle приложила все усилия, чтобы избежать обвинений в адрес Кремль. На своем веб-сайте она отметила, что федеральная прокуратура до сих пор отказывается вмешиваться и что она это сделает, только если у нее появятся доказательства того, что за преступлением стоит "иностранная держава". Только СМИ, подчеркнул автор статьи, "рассуждают о возможном участии российских спецслужб". "Невероятная наивность немцев в отношении России вряд ли исчезнет, даже если появится явное доказательство причастности российского правительства к берлинскому убийству. Излишне говорить, что добыть убедительные доказательства будет трудно, учитывая характер разведывательных операций Москвы за рубежом, - говорится в статье. - Сложно избавиться от впечатления, что большая часть представителей политической элиты (и многие простые граждане) предпочитают не слишком внимательно присматриваться к инциденту. В конце концов, убийство это так грязно - особенно когда оно совершено прямо в центре вашей столицы, на глазах у свидетелей. С какой стати нечто подобное должно вставать на пути процветающих отношений?" Источник: The Washington Post



