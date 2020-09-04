Вы "заботливый защитник", "толерантный хозяин" или " "защитник свободы"? Исследователи выделяют пять типов владельцев кошек

"Как показало новое исследование, существует пять различных типов владельцев кошек, когда речь идет об охотничьих привычках их питомцев (...)", - пишет Daily Mail.

Исследователи из Эксетерского университета опросили владельцев кошек в Великобритании, чтобы получить более точное представление об их взглядах на влияние охоты их домашних животных на местную дикую природу, говорится в статье. Природоохранные организации уже давно обеспокоены тем, что большая популяция домашних кошек в Великобритании отлавливает много диких животных. Но мнения хозяев рознятся от тех, кто глубоко обеспокоен этим вопросом, до тех, кто не знает о проблемах, связанных с охотничьими повадками домашних кошек.

"Понимание того, как владельцы кошек относятся к охоте своих питомцев, может помочь исследователям в разработке методов сокращения ее воздействия на популяции диких животных. Предлагаемые меры по снижению успешности охоты включают ярко окрашенные ошейники BirdsBeSafe. Многие владельцы также вешают на ошейник кошек колокольчик", - отмечается в статье.

Домашние кошки охотятся на птиц, мелких млекопитающих и рептилий. "За исключением пойманных мышей, большинство владельцев считают принесенных домой мертвых животных неприятным напоминанием о более дикой стороне их питомца", - пишет Daily Mail.

"Решение этой проблемы является трудным из-за разногласий между людьми, уделяющими приоритетное внимание благополучию кошек, и теми, кто уделяет особое внимание сохранению дикой природы. Продолжающийся исследовательский проект команды Эксетерского университета "Кошки, владельцы кошек и дикая природа" направлен на то, чтобы найти беспроигрышный вариант для обеих сторон в споре. (...) В рамках этого команда Exeter разработала тест, пройдя который, владельцы домашних животных могут определить, к какой из пяти категорий "хозяев" они принадлежат. Исследователи утверждают, что их результаты демонстрируют потребность в разнообразных стратегиях управления, отражающих разные точки зрения владельцев кошек", - сообщает издание.

"Несмотря на то, что мы обнаружили разные мнения, большинство владельцев кошек в Великобритании ценят доступ на улицу для своих кошек и выступают против идеи держать их в помещении, чтобы предотвратить охоту", - указала ведущий автор, доктор Сара Кроули из Эксетерского университета.

"Политика содержания кошек взаперти вряд ли найдет поддержку среди владельцев в Великобритании. Однако только один из типов владельцев рассматривает охоту как положительный фактор, что заставляет предположить, что остальные могут быть заинтересованы в том, чтобы сократить ее каким-либо образом".

(...) "В настоящий момент исследовательская группа изучает эффективность различных мер, а также того, как к ним относятся владельцы. Цель инициативы - предложить различные целевые решения. (...)", - указывает газета.

Пять типов владельцев кошек в зависимости от их отношения к кошачьей охоте

Сознательные опекуны: эти владельцы обеспокоены влиянием кошек на дикую природу и чувствуют некоторую ответственность

Защитники свободы: эти хозяева категорически против ограничений поведения кошек

Заботливые защитники: этот тип владельцев ориентирован, в первую очередь, на безопасность кошек

Толерантные хозяева: эти владельцы не любят, когда их питомцы охотятся, но склонны принимать ее

Владельцы, предпочитающие политику невмешательства: самые расслабленные владельцы кошек, в основном, не знающие о проблемах, связанных с охотой кошек.