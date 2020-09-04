Да здравствует простая медицинская маска

"Исследователи из Марбурга изучили медицинские и обычные маски в более приближенных к жизни условиях. Их вывод: медицинские маски обеспечивают на удивление хорошую защиту - в том числе и для того, кто их носит", - сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Исследователи из Университетской клиники Гиссена и Марбурга под руководством профессора Франка Гюнтера изготовили из оргстекла герметичный куб со стороной в 0,5 метра. "С одной стороны в него через трубку вдувались мельчайшие частицы: аэрозоли диаметром менее 5 мкм, то есть менее пяти тысячных миллиметра, и частицы жидкости, которые были несколько более крупными, но тем не менее также микроскопическими. Эти частицы симулировали процесс выдыхания воздуха человеком. Установленный в камере вентилятор перемешивал воздух, чтобы все частицы распределялись равномерно", - пишет издание.

Внутрь медики поместили модель головы, изготовленную с помощью 3D-принтера в соответствии со среднестатистическим размером головы людей. "Через ее рот всасывался воздух, в котором с помощью лазерного спектрометра измерялось количество частиц разного размера. При обратном эксперименте можно было определить, сколько частиц проходят через маску при выдохе. В исследовании изучались частицы размером от 0,3 до 10 мкм".

"Первый вывод заключался в том, что обычные медицинские маски, например, те, что используются во время операций, показали на удивление хорошие результаты в сравнении с другими масками. Такая маска хорошо подходит к форме головы, благодаря чему сидит более герметично. Она уменьшает количество аэрозолей гораздо больше, чем на 50%, а количество частиц жидкости - более чем на 70%. Многие другие маски были жесткими и плохо сидели на голове, эффективность фильтрации составляла у них лишь около 20%, хотя они якобы соответствовали китайскому стандарту KN95 или европейскому FFP2. (...) "Мы обнаружили, что на них просто были напечатаны какие-то нормативные характеристики, которые не имели ничего общего с реальностью", - говорит Гюнтер".

"Второй вывод стал подтверждением давнего предположения: маски, в том числе обычные, вполне защищают и тех, кто их носит, а не только окружающих. "Для нас, больничных гигиенистов, это является прописной истиной уже многие годы, - говорит Гюнтер. - Меня удивило, что сначала в обществе сложилось другое мнение. (...) Меня шокировало, что такая точка зрения была представлена и в кругах специалистов". (...) Строго говоря, маска защищает того, кто ее носит, даже больше, ведь при вдохе маска плотнее прилегает к лицу и обеспечивают большую герметичность, чем при выдохе, говорит Гюнтер".

"Если во время разговора на обоих собеседниках надеты маски, эффект усиливается. "Если каждая маска сокращает количество проходящих через нее частиц на 60%, то в итоге остается лишь 16%. Если учесть, что без масок заражается примерно каждый десятый, с масками риск заражения сокращается до 1,6%", - подсчитал медик".

"Противники масок утверждают, что они, хотя и удерживают бактерии, пропускают микроскопические вирусы. Размер коронавируса составляет примерно 0,1 мкм и тем самым он меньше аэрозолей, вырабатываемых в камере во время эксперимента. "Неправильно полагать, что вирус летает в воздухе сам по себе, - говорит Гюнтер. - По отдельности вирусы быстро иссыхали бы и не были заразными. Проблема в том, что вирусы соединяются с белками, частицами слизи и воды. Такие образования имеют более крупный размер и вполне могут задерживаться тканью маски".

Ученые также изучили маски, которые не подлежат сертификации, шьются людьми самостоятельно или изготавливаются производителями одежды. По словам Гюнтера, порой обычное кухонное полотенце из хлопка может обеспечить лучшую защиту, чем красивая, модная, специально изготовленная маска. Волокна ткани в таких масках разглажены и поэтому задерживают меньше частиц. Более плотный материал не всегда лучше, так как из-за повышенного сопротивления больше выдыхаемого воздуха устремляется в щели маски по бокам. В целом эффективность фильтрации у обычных масок оказалась значительно хуже, чем у медицинских, в случае с аэрозолями она составляла 10-20%, говорится в статье.

Исследователи также проверили состояние масок после ношения. "С внутренней стороны они более загрязнены, чем с внешней, - говорит Гюнтер. - Там можно найти все, что можно обнаружить на нас и внутри нас: микроорганизмы флоры носа, горла и кожи в значительном количестве". Поэтому, снимая маску, ее следует держать только за завязки и сушить на воздухе. Маску необходимо менять регулярно, не реже чем после одного дня ношения, и стирать минимум при 60 градусах", - передает FAZ.

"Если не хранить маски влажными и не носить их слишком долго, они не представляют опасности для здоровья, говорят медики. Также и слегка повышенное повторное вдыхание углекислого газа не представляет проблемы в случае с обычными масками".

При этом исследователи не советуют носить в обычной жизни маски с клапанами. "Клапаны призваны облегчать выдыхание воздуха, они не пропускают воздух, но он беспрепятственно выходит из маски. Так не только не обеспечивается защита другого человека - из-за такого "канализационного" эффекта он даже может быть подвергнут большей опасности, чем без маски. "Находящийся напротив вас человек может получить всю порцию выдыхаемого воздуха прицельно в лицо", - говорит Гюнтер".