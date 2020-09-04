В связи с делом Алексея Навального Евросоюз должен "найти общий, понятный язык", требует министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. При этом необходимости прекращать строительство газопровода "Северный поток-2" он пока не видит.

По мнению министра, отравление оппозиционера Алексея Навального вовсе не является только внутренним делом России. "Эти события не только заслуживают самого решительного осуждения, - указал Шалленберг, - они также бросают пугающую тень на Россию. В интересах Москвы сейчас разобраться в ситуации, приняв во внимание отношения с Европейским Союзом и его партнерскими государствами".

"Прежде всего важно, чтобы Европейский Союз нашел общий, понятный язык. В четверг мы договорились о совместном заявлении, в котором мы очень внятным языком выдвигаем три требования: прозрачное расследование покушения, сотрудничество с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге и привлечение к ответу виновных. Это первый шаг. Это послание в адрес Москвы мы должны очень доходчиво объяснить по всем каналам", - отметил министр.

Говоря о том, какие средства давления существуют на случай, если Москва не поймет послания, Шалленберг подчеркнул: "Здесь возможны все меры. Ведь существует санкционный режим ЕС против распространения химического оружия. В зависимости от результатов расследования мы оставляем за собой право введения санкций в случае необходимости. Но, конечно, их нельзя вводить просто без доказательств. Необходимо знать, кто несет ответственность. Картина, которая складывается на данный момент, а именно то, что снова распространяется боевое химическое оружие, свидетельствует о том, что каким-либо образом были задействованы госорганы. Это в любом случае пугает".

Комментируя возможность прекращения проекта "Северный поток-2", министр указал: "Нужно быть осторожными и не смешивать разные вопросы. Если вспомнить события в Крыму и на востоке Украины, то нам и в прошлом удавалось проводить различие. Мы всегда четко реагировали на те действия Москвы, которые для нас неприемлемы. Конечно, будет дискуссия, но я думаю, нужно действовать с умом".

"Австрия всегда старалась иметь надежные каналы диалога с Россией - как и с Китаем. В то же время мы всегда руководствовались ясными ценностями. (...) Когда переходят границы, которые для нас не являются предметом переговоров, мы проводим четкую линию. Несколько дней назад мы впервые объявили российского дипломата персоной нон грата. (...) Когда на территории нашего государства осуществляются действия, несовместимые с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, то мы предпринимаем соответствующие шаги, как мы и сделали недавно", - отметил Шалленберг.