Атомная энергетика? Да, пожалуйста

"Германия должна снова включить ядерную энергетику в свой будущий энергетический баланс - такое требование высказывает все больше и больше ученых, политиков и менеджеров. Тем временем многие компании уже работают над энергетическими реакторами четвертого поколения", - пишет немецкая газета Focus.

Если вы спросите 54-летнюю Анну Веронику Вендланд об атомной энергетике, вы услышите две истории. Первая касается ее борьбы с технологиями. В свое время, вскоре после аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года, она присоединилась к антиядерному движению. Вендланд устраивала демонстрации, принимала участие в блокировках объектов и, как и многие другие, даже подверглась полицейскому задержанию. Ее дважды осуждали за незаконное принуждение.

Отказ от ядерной энергетики как "самообман немецкой климатической политики"

Вторая история Вендланд разыгрывается сегодня - но на этот раз она выступает в другой роли: антиядерная активистка теперь является ярой сторонницей атомной энергетики. Как историк технологического развития с докторской степенью, она подчеркивает преимущества спорной технологии. И называет отказ от ядерной энергетики "самообманом немецкой климатической политики".

Подобные Вендланд заявления в последнее время можно услышать все чаще. Спустя девять лет после окончательного решения об отказе от ядерной энергетики и почти год после соглашения об отказе от использования угля в Германии постепенно начинаются дебаты о том, должна ли ядерная энергетика оставаться частью будущего энергобаланса.

В дискуссии участвуют ученые, политики и менеджеры. Все они разделяют аргумент о том, что ядерные технологии, в отличие от угля, являются надежным источником энергии с нулевым содержанием вредных выбросов. "Если мы действительно серьезно относимся к защите климата, тогда мы должны действовать на основе фактов, а не исключать технологию с самого начала по идеологическим причинам", - говорит, например, бывший руководитель BASF Юрген Хамбрехт.

12 % нашей электроэнергии вырабатывается атомными электростанциями

К электрической сети Германии все еще подключено шесть реакторов. Они вырабатывают почти 12% всей электроэнергии страны. Доля угля почти вдвое выше - 22,3 %. И это имеет последствия: в Германии в атмосферу выбрасывается 11 тонн CO2из расчета на душу населения. Только в 5 странах ЕС данные показатели еще выше. В соседней Франции, которая покрывает две трети своего энергоснабжения за счет ядерной энергии, на душу населения приходится всего семь тонн CO2.

Теоретически Германия могла бы полностью покрыть свою потребность в электроэнергии за счет энергии солнца, ветра и биомассы. В обычные дни страна потребляет порядка 60 гигаватт. Если зимой действительно холодно, то потребление может быть и больше 80 гигаватт. При этом установленная мощность ветряных турбин и солнечных систем Германии составляет более 100 гигаватт.

Но солнце светит только в определенное время дня, ветер не всегда дует, хранилищ для хранения излишков альтернативной энергии в течение пасмурных дней или дней с незначительным ветром не хватает.

Когда-нибудь эту проблему должен решить метод "энергия-газ". Речь идет об экологически чистом производстве водорода с последующим его хранением. Позже, во время штиля и отсутствия солнца, этот газ можно преобразовать в электричество. Однако эксперты скептически относятся к тому, что непомерно дорогая технология, которая сейчас проходит испытания, будет доступна до окончания отведенного периода энергетической трансформации в конце 30-х годов текущего века.

Топ-экономист Зинн: без атомной энергетики ничего не получится

Кроме того, спрос на электроэнергию будет продолжать расти. Согласно расчетам Кильского института мировой экономики, полный переход Германии на электромобили на 20% увеличит спрос на электроэнергию. По словам бывшего менеджера BASF Хамбрехта, к 2050 году потребность в электроэнергии химической промышленности и вовсе увеличится в 4 - 10 раз.

Так что без атомной энергетики ничего не получится, считает уважаемый экономист Ханс-Вернер Зинн: "Нельзя одновременно отказаться от угля и ядерной энергии, а затем значительно увеличить потребление энергии, переключившись на электромобили". Тем более, что производственные затраты также играют свою роль. Немецкие реакторы в настоящее время производят 1 киловатт/час примерно за 5 евроцентов. Энергия ветра и солнца стоит до 14 центов.

Между тем, ученые и инженеры всего мира в последние годы добились прогресса в разработке новых реакторов. Сеть исследователей из нескольких стран стремится разработатьк 2030 году так называемые реакторы четвертого поколения, которыефактически почти самостоятельно способны перерабатывать радиоактивные отходы.

Канадская компания Terrestrial Energy работает над жидкосолевым реактором. Вместо твердотопливных стержней в реакторе используется уран в солевой форме. Он течет по кругу и расщепляется во время цепной реакции. Выделяющееся в процессе реакции тепло переносится через расплав соли и используется для выработки электроэнергии.

Атомная энергетика без отходов?

Ученые в Берлине также разработали так называемый "двухжидкостный реактор". Они обещают безопасную ядерную энергию без чрезвычайно долгоживущих радиоактивных отходов. Однако инвестора на миллиардный проект пока нет.

Американский стартап Oklo в настоящее время работает над мини-реактором, который будет работать на переработанных урановых топливных стержнях из других атомных электростанций. Первый прототип мощностью 1,5 мегаватт будет построен через два года. Атомная электростанция "Аврора" размером с дом на одну семью сможет обеспечить электроэнергией до 1000 семей.

У все более громко звучащих голосов сторонников ядерной энергетики есть могущественный союзник: Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата, сокращенно МГЭИК. Это тот самый орган ООН, к которому снова и снова взывают климатические активисты из окружения шведской школьницы ГретыТунберг. Уже довольно давно исследователи смоделировали, как к 2100 году глобальное потепление может быть ограничено 1,5 градусами. Осенью 2018 года в своем специальном отчете они пришли к выводу, что эта цель может быть достигнута в большинстве случаев с помощью безотходной ядерной энергетики как части глобального энергобаланса.

Десятая часть всей мировой электроэнергии вырабатывается атомными электростанциями

В настоящее время в мире действуют 442 атомных электростанции. Новейшая из них находится в Объединенных Арабских Эмиратах и только недавно была запущена. Еще 54 находятся в стадии строительства. По данным организации WNA, лоббирующей ядерную энергетику, реакторы в настоящее время производят около 2500 тераватт-часов электроэнергии, что составляет около 10% от общемирового количества.

При этом строительство новых атомных электростанций иногда бывает политически сложным и дорогостоящим процессом. Во время строительства реактора во Фламанвиле, Франция, среди прочего возникли проблемы со сварными швами. Изначально оператор EDF хотел запустить реактор в 2012 году. Теперь, вероятно, это будет 2023 год. В то же время затраты увеличились в четыре раза и составили более 12 миллиардов евро. Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр говорит о "провале".

В конце концов, многие сторонники ядерной энергетики в нашей стране не хотят ничего знать о новых реакторах. Министр сельского хозяйства Баден-Вюртемберга Петер Хаук (ХДС) предлагает оставить существующие реакторы в энергосистеме и после утвержденной и до сих пор не отмененной даты окончания использования атомной энергетики в данной федеральной земле в 2022 году. Историк технологий Вендланд также говорит, что нужно быть осторожным, "не обещать людям манны небесной, как это любят делать сторонники возобновляемых источников энергии, всегда основывая свои выводы на самых благоприятных и оптимистичных сценариях".

До сих пор федеральное правительство успешно оттесняло данную проблему. Когда официальный представитель Христианско-Демократического Союза в бундестаге по энергетической политике Иоахим Пфайффер незадолго до Рождества 2019 года выступил с аргументами о продлении срока использования атомных электростанций, официальный представитель правительства Штеффен Зайберт сразу же сгладил эту идею: "Поэтапный отказ будет осуществлен в соответствии с планом".

Однако, экс-глава BASF Хамбрехт считает, что следующее правительство Германии уже не сможет избежать этой проблемы. Оно должно будет "изменить стратегию в ядерной энергетике". Брюссель также должен "очень быстро" пригласить своих членов на новый саммит по стратегии ЕС, чтобы решить энергетическую проблему на общеевропейском уровне.

Зеленые отказываются от части своей ДНК?

Это может быть особенно интересно, если с осени 2021 года ХДС и "Зеленые" сформируют коалицию. Действительно ли у "Зеленых" хватит сил отказаться от части своей политической ДНК - борьбы с ядерной энергетикой?

Для Анналены Баербок, главы партии "Союз 90/Зеленые", защита климата по-прежнему означает "отказ от ископаемого топлива, включая ядерную энергетику". Но не все члены партии настолько догматичны. "Эксплуатируя страхперед атомной энергетикой мы делали настолько успешную политику, что не только мы, но и общество больше не может выбраться из нее", - говорит парламентарий, имя которого не следует публиковать из-за "огромного социального давления в партии". А депутат бундестага от ХДС Андреас Лэммель заявил, что к нему обратились "зеленые": "они видят, что положение становится тупиковым".

Именно поэтому для премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера (ХДС) стало очевидным, что не все "пути отступления" для ядерной энергетики должны быть отрезаны. Даже через десять или двадцать лет этот вопрос должен быть "решаемым". По крайней мере, исследования ядерной энергетики в Германии должны продолжаться.