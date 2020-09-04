"Росатом": о реакторах и новаторах

"Благодаря технологическим достижениям "Росатом" заново открывает мирный атом. Модульные реакторы для поставки атомной энергии в любую точку мира стали реальностью", - пишет Forbes в своей немецкоязычной версии.

Сбылась многовековая мечта исследователей и экспертов в области логистики: строительство атомных ледоколов нового поколения превращает Северный морской путь в глобальную транспортную артерию. Данный маршрут в Северном Ледовитом океане вдоль побережья Евразии протяженностью более 6,5 тыс. километров соединяет два океана: Атлантический и Тихий. Несмотря на то, что маршрут для международных морских перевозок был открыт еще в 1967 году, его использование было возможно в основном лишь в летний период. Благодаря ядерным технологиям государственного концерна "Росатом" стало возможным безопасно и экономически выгодно использовать Северный морской путь круглый год.

Это открывает совершенно новые возможности для мировой экономики. Перевозки по привычным морским маршрутам, например, из Роттердама в Токио через Суэцкий каналпротяженностью 21,1 тыс. километров, занимают много времени. При этом если использовать Северный морской путь, время доставки груза сократится на треть.

В будущем по этому новому северному маршруту можно будет осуществлять значительную часть мировых грузоперевозок, в то время как значение более длинных переходов через Тихий и Индийский океаны может снизиться.

Ядерная энергетика с постоянными инновациями

Возможность круглогодичного использования Северного морского пути - лишь один из примеров того, как "Росатом" стал лидером в разработке новых методов и форм использования ядерной энергетики. Российская государственная компания "Росатом" управляет атомной отраслью России и имеет более 150 производственных и исследовательских подразделений. Почти все ядерные материалы России находятся в ведении концерна. Объединение всех этих видов деятельности позволило "Росатому" предложить конкурентоспособный ассортимент продукции на мировом рынке.

Помимо стандартных реакторов большой мощности "Росатом" также начал производство компактных и мобильных ядерных реакторов, включая модульные реакторы, такие как плавучие атомные электростанции. Это позволяет сделать энергию доступной даже в самых отдаленных районах, где строительство стационарных атомных электростанций было бы экономически нецелесообразным. Первый опытный образец такого реактора уже используется на побережье российского региона Чукотка, а следующие обязательно появятся, ведь такой реактор де-факто может быть установлен ​​где угодно.

Сторонники ядерной энергетики утверждают, что данный вид энергии не вызывает выбросов CO2. На климатическом саммите Организации Объединенных Наций (ООН) в 2015 году ядерная энергия - наряду с возобновляемыми источниками энергии - была признана единственным способом достижения "цели двух градусов" и, таким образом, сдерживания изменения климата. Однако критики обеспокоены нерешенной проблемой ядерных отходов, которые возникают при расщеплении атомов и для которых еще не найдено подходящей формы хранения. Но "Росатом" и здесь работает над техническим решением: реакторы на быстрых нейтронах, которые Россия впервые в мире ввела в строй, решают проблему ядерных отходов. Отходы реакторов старого типа теперь используются в качестве топлива для реакторов нового поколения. Благодаря этим инновациям могут возникнуть совершенно новые рыночные и ценовые реалии: в будущем операторы атомных реакторов смогут платить "Росатому" за вывоз ядерных отходов из реакторов старого типа. Таким образом ядерные отходы превращаются в энергоносители.

Энергетика как политический фактор

Энергоснабжение и транспортные маршруты всегда были геостратегическим политическим вопросом. При этом рыночные позиции государственной корпорации "Росатом" внимательно отслеживаются не только конкурентами, но и политическими деятелями. В данном контексте рассматривается и геополитическое значение контролируемого Россией Северного морского пути в привязке к Арктике и спорному газопроводу "Северный поток-2".

Западные государства пока не выработали единой линии отношения к данной проблематике. Будет ли выработан консенсус в данном вопросе, покажет время. Однако все это пока не смущает "Росатом": недавно, в августе 2020 года, государственная корпорация отпраздновала 75-летие гражданской атомной отрасли России.